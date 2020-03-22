2020-03-22T20:18:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: «Ввод войск в Москву из-за инфекции - это домыслы, фейки и чушь»

Мэр Москвы прокомментировал последние слухи о коронавирусе в столице
Павел КЛОКОВ
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В своих недавних интервью Сергей Собянин расставил сразу несколько точек над и. Накануне он назвал чушью новость о закрытии московского метрополитена, которую выдумали заскучавшие пользователи социальных сетей. И пояснил, что составы должны циркулировать и гонять воздух по тоннелям каждый день, иначе сети дадут сбой и в следующий раз запустить метро получится только через полгода. Так что, по словам Собянина, подземку не закроют ни при каких обстоятельствах и карантинах.

И вот очередной вопрос от журналистов. А правда ли, что в ближайшие дни в Москву войдут войска и будут контролировать обстановку (в связи с угрозой коронавирусной инфекции)?

- Это просто домыслы или специально вброшенные фейки, - ответил мэр Первому каналу во время съёмок документального фильма об инфекции 21 века. - Полная чушь! Близко ничего нет. Просто взяты кадры с каких-нибудь военных парадов или ещё чего-нибудь.

Напомним, что сегодня, 22 марта, в Москве зарегистрирован 191 случай коронавируса. Многих из них за последние одиннадцать дней встретили в столичных аэропортах. Речь идёт о рейсах SU 2383 Женева - Москва (11 марта), ВТ 422 Рига - Москва (16 марта), SU 2463 Париж - Москва (16 марта), SU 2193 Амстердам - Москва (17 марта) и SU 2501 Мадрид - Москва (17 марта).

Всего в мире инфекцией заражены сейчас более 266 тыс человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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