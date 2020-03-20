2020-03-20T11:41:45+03:00
Недвижимость

В Москве общественные обсуждения проектов реновации станут электронными

Первые онлайн-слушания уже начались
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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С 20 марта, то есть сегодня, общественные слушания по городским проектам будут проходить в электронном виде. Для обсуждения проектов планировки районов, в том числе по реновации, жители могут зайти в мобильное приложение или на портал «Активный гражданин».

- У москвичей часто не хватает времени на то, чтобы посещать мероприятия, где обсуждаются значимые градостроительные проекты, - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Новый электронный формат таких обсуждений позволит всем жителям принять участие и выразить свое мнение в удобное для них время.

Для того, чтобы принять участие в общественных обсуждениях на портале «Активный гражданин», нужно пройти регистрацию на сайте мэра Москвы mos.ru в личном кабинете или разово посетить районную экспозицию. При этом право голосовать получают в первую очередь те москвичи, которых затрагивает проект.

Помимо этого, участники слушаний смогут узнавать о старте общественных обсуждений с помощью электронной почты и уведомлений в личном кабинете на mos.ru. Все интересующие вопросы можно будет задать при желании как на очной экспозиции, так и онлайн – через специальную форму.

Первыми на электронные общественные обсуждения представлены проекты планировки со строительством пешеходных переходов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) и проект реконструкции газопровода низкого давления.

«В Мещанском и Красносельском районах жители обсудят проект замены устаревшего газопровода, - уточнила Юлиана Княжевская. - А переходы через железную дорогу появятся в районах Тимирязевский, Бутырский, Орехово-Борисово Северное и Царицыно, а также Покровское-Стрешнево. Свои предложения и замечания по проектам в электронных общественных обсуждениях можно будет прислать с 30 марта по 12 апреля 2020 года".

Участвовать в электронных обсуждениях смогут не только жители районов, в которых планируются проекты, но и правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, горожане, работающие в этих районах, а также депутаты Мосгордумы.

При этом желающие по-прежнему могут прийти лично на общественные обсуждения на площадках с экспозицией. Это обычно удобно, например, для пожилых людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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