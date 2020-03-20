С Манежной площади в Москве демонтировали памятник маршалу Жукову

20 марта у Исторического музея перед Красной площадью появилась бригада рабочих. Они быстро разобрали памятник маршалу Георгию Жукову. Кадры работ появились в социальных сетях. Известно, что на на месте монумента появится новая скульптурная композиция военачальника.

Активные разговоры о замене памятника начались в 2014 году. Инициативу обсуждали в Мосгордуме и Общественной палате. Тогда же сообщалось, что монумент заменят на новый. В нем полководец также предстанет на коне, но немного в иной позе. Установят его 9 Мая. Прежний памятник планируется увезти на малую родину Жукова — в Калугу.

Памятник прославленному военачальнику хотели поставить с конца 80-х годов, но по разным причинам сделать это долго не удавалось. 25 лет назад при Борисе Ельцине начались активные работы. Интересно, что представители ЮНЕСКО были против установки, мотивируя тем, что это изменит ансамбль Красной площади. Торжественное открытие состоялось в канун 50-летней годовщины Победы. После этого разные скульпторы неоднократно критиковали монумент. Кто-то за расположение, кто-то за внешний вид.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/767670" frameborder="0"></iframe> Замена памятника маршалу Жукову за одну минуту.

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