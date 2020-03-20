2020-03-20T12:29:47+03:00
Общество

С Манежной площади в Москве демонтировали памятник маршалу Жукову

На том же постаменте установят новый монумент [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Кадры работ появились в социальных сетях. Фото: Telegram/Архитектурные излишестваКадры работ появились в социальных сетях. Фото: Telegram/Архитектурные излишества
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20 марта у Исторического музея перед Красной площадью появилась бригада рабочих. Они быстро разобрали памятник маршалу Георгию Жукову. Кадры работ появились в социальных сетях. Известно, что на на месте монумента появится новая скульптурная композиция военачальника.

Активные разговоры о замене памятника начались в 2014 году. Инициативу обсуждали в Мосгордуме и Общественной палате. Тогда же сообщалось, что монумент заменят на новый. В нем полководец также предстанет на коне, но немного в иной позе. Установят его 9 Мая. Прежний памятник планируется увезти на малую родину Жукова — в Калугу.

Памятник прославленному военачальнику хотели поставить с конца 80-х годов, но по разным причинам сделать это долго не удавалось. 25 лет назад при Борисе Ельцине начались активные работы. Интересно, что представители ЮНЕСКО были против установки, мотивируя тем, что это изменит ансамбль Красной площади. Торжественное открытие состоялось в канун 50-летней годовщины Победы. После этого разные скульпторы неоднократно критиковали монумент. Кто-то за расположение, кто-то за внешний вид.

Замена памятника маршалу Жукову за одну минуту.

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Памятник маршалу Жукову решили не убирать с Манежной площади

- Памятник был установлен по указу президента Ельцина, то есть это федеральная собственность, - заявил глава комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов. - То есть, его сдвинуть имеет право только Путин. Вторая трудность – это охранная зона Кремля. Кремль – памятник, охраняемый ЮНЕСКО. И этот вопрос должен быть согласован с ЮНЕСКО. Третье – согласование с авторами этого сооружения. Состав авторов, насколько известно, согласия не давал. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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