Жуков вернется к 9 мая: в Москве поставили новый памятник, но обещали вернуть старый

Почти четверть века назад на Манежной площади установили памятник маршалу Жукову. Его установили накануне Дня Победы - 8 мая 1995 года на площади перед Историческим музеем. Раньше место пустовало. Памятник создали скульптор Вячеслав Клыков совместно с архитектором Юрием Григорьевым.

Но скульптурный монумент советскому полководцу Георгию Жукову в духе соцреализма сразу же подвергся критике. Кто-то говорил, что маршал не такой, кому-то не нравилась слишком худая лошадь, говорили, что такие ноги не выдержат крупного Жукова. Судя по картине, которую увидели утром 20 марта сотрудники "Охотного ряда" и гостиницы "Four Seasons Hotel Moscow", так и было.

На Манежной площади Жукова окружили рабочие, машины и журналисты. Место оцепили, позвпли полицейских.Фото: Алиса ТИТКО

- На работу шла, смотрю, а памятника Жукову нет. Все огорожено, машины стоят. Подошла ближе, а маршал лежит на асфальте, нога у лошади треснула. Подумала, что варвары какие-то скинули памятник. Но рабочие успокоили, что это они демонтировали памятник и сейчас поставят новый, - рассказывает сотрудница гостиницы "Four Seasons Hotel Moscow".

В историческом музее, в котором маршала считали буквально родным, о замене памятника не знали и были удивлены, что одного Жукова заменили на другого.

Теперь маршал отдает честь правой рукой.Фото: Алиса ТИТКО

- Демонтировать стали ночью, - рассказывает рабочий на Манежной площади.

- Чтобы никто не видел? - уточняю.

- Нам так дали распоряжение. Сейчас погрузим и увезем.

- А кто дал распоряжение?

- Наше начальство.

Вскоре в Моснорнаследии поспешили объяснить, что все же произошло ночью и почему памятник Жукову стал другим.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О каком начальстве шла речь выяснить не удавалось. Памятник не принадлежит Государственному историческому музею, не имеет начальников в ФСО Кремля, Министерство культуры - тоже не отвечает за него. Чей Жуков-то?

- Мы отношения к демонтажу не имеем, - рассказали в префектуре ЦАО Москвы.

- У него нет никакого культурного статуса: ни регионального, ни федерального. Это просто городской памятник, - рассказали в Мосгорнаследии.

И вот что вспоминается. Еще в 2014 году были разговоры, что новый памятник Георгию Жукову могут установить на Манежной площади в Москве. Тогда некое общество памяти Жукова выступило с инициативой перенести конную композицию в Калужскую область - в деревню Стрелковка в Жуковском районе, где родился 1 декабря 1896 года Георгий Жуков. Но решение о замене скульптуры должны были согласовывать с москвичами.

В историческом музее, в котором маршала считали буквально родным, о замене памятника не знали и были удивлены, что одного Жукова заменили на другого.Фото: Алиса ТИТКО

- Никто ничего не согласовывал, - сказали в префектуре ЦАО.

На Манежной площади Жукова окружили рабочие, машины и журналисты. Место оцепили, позвпли полицейских. Присматриваюсь, а новый памятник - не копия. Теперь маршал отдает честь правой рукой. Если смотреть старые фотографии, то раньше рука была опущена вниз, будто Жуков притормаживал лошадь (успокаивающий жест). А также хвост лошади раньше торчал, а теперь опустился. Прохожие только удивлялись. Ведь это уже любимый многими памятник, здесь назначали встречи, свидания под левой или правой ногой. А теперь и Жуков, и лошадь другая. Еще и со стороны кажется, что демонтирован с повреждением художественного облика - ноги лошади отпилили, повредив сам памятник.

Вскоре в Моснорнаследии поспешили объяснить, что все же произошло ночью и почему памятник Жукову стал другим.

- Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы. Были запланированы на март текущего года в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ в условиях реставрационной мастерской. Была идея временного размещения на этом месте копии скульптуры. Но сегодня в связи с состоянием постамента решили копию увезти в мастерскую - стилобатная часть монумента также требует проведения работ. После проведения реконструкции вернуть исторический памятник на историческое место, - рассказал Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия.

В Москве поставили новый памятник, но обещали вернуть старыйФото: Алиса ТИТКО

- Что сейчас на месте демонтированного памятника? - уточняю.

- Копия, которая немного отличается. Выяснили во время демонтажа, что постамент не столь крепкий, и нужно реставрировать его. И он не выдержит даже временную скульптуру, так что ее тоже снимут.

- Почему не сообщили москвичам заранее? Никто же ничего не знал.

- Так вышло. В следующий раз восполним этот пробел.

- Сколько нужно времени для реставрации?

- Пока не знаем. Исследуем, все покажем журналистам. Памятник будем реставрировать в мастерской в Москве.

- К 9 мая успеете?

- Будем стараться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/767670" frameborder="0"></iframe> Замена памятника маршалу Жукову за одну минуту.

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