В соцсетях пугают новым фейком: вымерший аэропорт Шереметьево

Фотограф глянцевых изданий Иван Дементиевский ведет популярный канал в «Яндекс.Дзен». Автор опубликовал пост, который быстро стал популярным. В кадре абсолютно пустые залы аэропорта Шереметьево. А ведь SVO входит в десятку крупнейших воздушных гаваней Европы.

Пустые столики кафе, закрытые киоски, в коридорах гуляет ветер. Жуть — одним словом! Апогей — кадр пустого салона самолета. Неудивительно, что репортаж простые пользователи, которые кликают ленту, восприняли как реальную страшилку.

— Никогда не видел ничего подобного. Нет, конечно же люди есть, но их так мало, что легко можно сделать вот такие безлюдные кадры. Бродим тут такие одинокие, немного потерянные и ждем от путешествия в Европу новых сюрпризов. На вопрос пограничника, с какой целью я путешествую, я ответил — туризм! Смертельно опасный туризм! — пишет автор.

ivandementievskiy Помните фильм по Стивену Кингу - Лангольеры? Так вот, ощущение, что я сейчас в этом фильме. Никогда не видел ничего подобного. Нет, конечно же люди есть, но их так мало, что легко можно сделать вот такие безлюдные кадры. Бродим тут такие одинокие, немного потерянные и ждём от путешествия в Европу новых сюрпризов. На вопрос пограничника, с какой целью я путешествую, я ответил - Туризм! Смертельно опасный туризм!

В комментариях народ подливает масла в огонь.

— Вирус! Тотальный карантин!

— От нас опять скрывают правду.

Впрочем, нашлись и те, кого сильно удивил пост Ивана.

— Вчера был в Шереметьево — народу полно.

— Зачем так пугать народ?

«Комсомольская правда» связалась с автором блога.

— Это стечение обстоятельств, — объяснил Иван kp.ru отсутсвие людей в кадре. — Но фото реальные. Я удивлен, что столько внимания к ним. Следом фотограф прислал снимки, где уже на пограничном контроле толпятся сотни человек — обычный день аэропорта. Получается, Иван не хотел никого стращать, но напряженная атмосфера, которая установилась в связи с распространением коронавируса, сделала черное дело. Народ поверил в фейк и напугался.

Вот что осталось за кадром. Его тоже сделал Иван, но снимок вышел не таким атмосферным. Зато реальным! Фото: Иван Дементиевский

Фотограф летел утренним рейсом в Черногорию. Народу в принципе было немного. Плюс это новый терминал C — открыли только в этом году и еще не успели загрузить по полной.

— Пассажиропоток за февраль составил 3,122 тыс. человек. Показатели соответствуют актуальному состоянию рынка и спросу на авиаперевозки в России и мире, — сообщили «КП» в пресс-службе аэропорта.

Для сравнения, в прошлом году за февраль через аэропорт прошли на 3-4% больше людей. Так что о каком-то падении числа пассажиров говорит не приходится.

Кстати, с 20 марта терминалы C и Е Шереметьево закрыты. Все рейсы переведены в D и F.