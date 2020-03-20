Попробуй «Коронавирус» на вкус: московский бар изобрел коктейль против пандемии

Бар в центре Москвы предлагает посетителям отведать новый коктейль. Название выпивки гремит — «Коронавирус»! Это вам не слащавые «Маргарита» или «Секс на пляже». Подается не в утонченных бокалах на тонкой ножке. При заказе приносят стакан со льдом, в котором утоплены два шприца.

При клинических испытаниях ни один официант не пострадал. Случаев заражения — ноль. Рекомендуется употреблять в случаях панической атаки, когда дикое желание приобрести гречку и туалетную бумагу непреодолимо, — рекламируют напиток.

Корреспондент «Комсомольской правды» в пятницу вечером отважился выбраться из дома после тяжелой недели удаленки и отправился пробовать коктейль.

ШПРИЦ ВМЕСТО СТОПКИ

Новинку подают в баре «Разведка» — прямо напротив ФСБ на Лубянке. Ручки у заведения отлиты в форме АК-47, а внутри все в милитари стиле. Рецепт выпивки держат в строжайшем секрете.

Бармен готовит набор для приготовления: шесть рюмок — по числу ингредиентов, одноразовые перчатки и два объемных шприца. А для нас ради шоу согласился еще и надеть противогаз!

Шприцы достают при тебе из упаковки и потом утилизируют. Внутрь слоями осторожно набирают составляющие. В итоге один получается полностью зеленым, а второй — красным.

— Сначала пьешь зеленый — он символизирует вирус. А затем тут же запиваешь красным — это вакцина! — объясняет легенду бармен.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Получается коктейль состоит из двух шотов — маленьких миксов, которые обычно наливают в стопки. Только вместе стеклянной посуды тут ты впрыскиваешь в рот. НИКОГО НЕ ХОТИМ ОБИДЕТЬ

— Рецепт коктейля разработал наш бар менеджер. Идея такая: покуда весь мир ищет лекарство от этой заразы, мы как заведение должны искать лекарство от всеобщей паники. Мы не в коем случае никого не хотим обидеть. Действуем в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Роспотребнадзора, призываем мыть руки и прочее. Но не поддерживаем всеобщую панику. Если коктейль поднимет настроение или понизить всеобщий градус паники, то значит мы справились со своей задачей! — рассказал kp.ru управляющий бара Антон Загария.

Хоть в баре и строго настрого засекретили ингредиенты, мы все же подглядели главные составляющие. Шприц с «вирусом» состоит из абсента, мятного ликера и лимонного сока. А «вакцина» — это имбирная настойка, ликеры малиновый и личи.

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