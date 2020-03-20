В Москве развернуто девять лабораторий для анализа тестов на коронавирус

До сих пор тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводилось только в федеральных лабораториях. Москва решила в кратчайшие сроки развернуть девять собственных городских ПЦР-лабораторий (полимеразная цепная реакция, основной метод тестирования на коронавирусную инфекцию). Одну из них в Диагностическом клиническом центре № 1 на Юго-Западе 20 марта посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Борьба с коронавирусом продолжается, набирает обороты. Несмотря на то, что количество пациентов в столице растут не драматически, тем не менее очевидно, что основным методом борьбы с коронавирусом является качественное и своевременное тестирование. Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши лаборатории, оснастили их современным оборудованием. В течение недели мы открываем девять городских мощных лабораторий, которые смогут осуществлять около 10 000 лабораторных исследований в сутки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пять лабораторий начнут работать с 20 марта, еще три подключатся к работе с 21 марта, а до конца этого месяца будет запущена еще одна лаборатория в медицинском комплексе в Коммунарке. Таким образом в столице количество анализов тестов на коронавирус увеличивается в 2,5 раза.

- Работа сложная, профессиональная, требующая навыков. Мы справимся с этими задачами. По сути мы осуществляем двойной контроль: в наших лабораториях и в лабораториях Роспотребнадзора. В дальнейшем будем наращивать мощности, ведутся переговоры с частными клиниками, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тест-системы в частные лаборатории будут поставляться бесплатно, выполняемая работа – оплачиваться за счет бюджетных средств.

В лаборатории до выполнения анализов по коронавирусу выполняли все виды исследованийФото: Алиса ТИТКО

- Всего в Москве выполняют исследования 24 лаборатории, было принято решение сосредоточить исследование по коронавирусу в девяти лабораториях. Сейчас они работают в тестовом режиме, а с понедельника - в обычном режиме для всех поликлиник Москвы. Все лаборатории соответствуют биологическим нормам безопасности, они у нас даже выше, чем в Западной Европе. Сейчас работают 170 сотрудников, будет 250. Специалисты, начиная с 17 марта, проходят дополнительное двухдневное обучение в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, - рассказал Александр Цибин, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике, заведующий отделом организации и контроля деятельности лабораторной службы города Москвы ГБУЗ "НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ".

Бактериологическая лаборатория, которую посетил мэр города, оснащена тремя комплектами профильного оборудования. Она является самой крупной в Москве.

- Сдав анализ, пациент получит самый полный ответ о причине своего недомогания. Результат можно получить через пять часов. Сюда будут привозить биологический материал пациентов из столичных поликлиник и девяти стационаров Москвы. У нас будет обеспечен контроль за пробирками. В целом же мы работаем с разными видами гриппа, просто сейчас приоритет - исследования по коронавирусу. Мы сейчас обрабатываем 1500 тестов в сутки, в планах увеличить мощность до 4000 тестов в сутки. Лаборатория будет работать круглосуточно, - рассказала Джамиля Джандарова, заведующая бактериологической лаборатории, врач-бактериолог лабораторного отдела ГБУЗ ДКЦ №1.

В лаборатории до выполнения анализов по коронавирусу выполняли все виды исследований: общеклинические, биохимические, иммунологические, микробиологические, цитологические, гистологические. В сутки сюда поступает более 16 000 проб. Процесс исследований максимально автоматизирован: от приема и сортировки пробирок до выдачи результатов исследований в электронном виде.