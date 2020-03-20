VIP-пандемия: как бутики Москвы защищаются от коронавируса

Красная площадь необычно пуста в эти дни. Большинство компаний перешли на удаленку, туристов в центре не много. Хотя есть с десяток приезжих, которые делают радостные фото на фоне кремлевской стены.

Корреспондент «Комсомольской правды» отправился в два самых известных универмага Москвы, чтобы посмотреть, как работают премиум-магазины.

МАСКИ МЕШАЮТ ГОВОРИТЬ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Охранник на входе в ГУМ необычайно вежлив.

— Господин, откройте рюкзак. Пожалуйста, проходите. Будьте внимательны, дверь нужно вращать руками, а то привыкли уже, что все автоматически крутится…

В ГУМ продавцы без масокФото: Андрей АБРАМОВ

В пятницу днем в Госуниверсаме покупателей не много. Но в отделах жизнь кипит: продавцы снуют туда-сюда, наводят порядок. Хотя чище, уже, кажется, невозможно.

Бродим по этажам и вглядываемся в стеклянные витрины — никто из сотрудников не в маске. Не в укор — просто констатируем. Даже в аптеке на последнем этаже два фармацевта в отглаженных халатах, но без масок.

В пятницу днем атриумы почти пусты. Но народ все же есть, преимущественно, туристыФото: Андрей АБРАМОВ

— От нас до покупателя — приличная стойка. Держим дистанцию! — оправдываются тетушки.

В столовой все также с открытыми лицами. На вопросы про маски — широко улыбаются. Наконец в парфюмерном отделе находим ту самую единственную — продавец в респираторе. Но и она приспустила его.

— Разговаривать с покупателями неудобно, — потупив взор сообщает девушка.

Единственный продавец, которого мы увидели в маскеФото: Андрей АБРАМОВ

ПЕРЧАТКИ И МАСКИ КАК ЧАСТЬ ОБРАЗА

Двигаемся в ЦУМ. Смуглое лицо швейцара скрывает мощный респиратор.

Небывалый ажиотаж в отделе молодежного бренда. В очередь к кассе выстроилась толпа старшеклассников. Оказалось, что это сникерхеды. Так называют коллекционеров кроссовок. А как раз сегодня поступила лимитированная партия кед и молодежь пришла биться за заветную пару.

Некоторые посетители надевают респираторыФото: Андрей АБРАМОВ

В этом магазине народу больше, чем в ГУМе. Интересно, что большинство модников приходят в масках. Но еще больше, чем покупателей, здесь продавцов.

Парни в приталенных костюмах и пестрых носках, дамы в строгом черном — лица всех консультантов скрывают пластиковые щитки.

— Элегантно и разговаривать с посетителями не мешает, — похвасталась продавец корреспонденту «Комсомолки».

Швейцар у ЦУМФото: Андрей АБРАМОВ

у многих на руках белоснежные перчатки. Но кто-то устает их носить и снимает. В некоторых отделах установили очистители воздуха рядом с кассами. Такие еще ставят больницах и детсадах.

- В течение недели мы, конечно, ощутили, что покупателей стало меньше, но не критично. Впереди выходные - массовые мероприятия отменили, люди пойдут на шоппинг. Хотя, может быть стоило бы и поберечься, - задумчиво поделилась одна из сотрудниц.

Всем продавцам выдали единые маскиФото: Андрей АБРАМОВ

Защитный пластик стал частью образа Фото: Андрей АБРАМОВ

Защитный пластик стал частью образаФото: Андрей АБРАМОВ

Некоторые консультанты носят белые перчаткиФото: Андрей АБРАМОВ

Посетители также не пренебрегают защитойФото: Андрей АБРАМОВ

Создателя впечатление, что в будний день продавцом больше, нежели посетителейФото: Андрей АБРАМОВ

Те самые очистители воздухаФото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудники надеются, что в выходные будет наплыв покупателейФото: Андрей АБРАМОВ