В Москве от коронавируса вылечили еще одну пациентку - 16-летнюю школьницу

В столице постепенно увеличивается список пациентов, успешно вылечившихся от коронавируса. Накануне выписали еще одну пациентку.

- Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Таким образом сейчас в Москве выздоровело уже 9 пациентов. Это хорошая динамика.

Как стало известно, семья девушки недавно вернулась в Россию из туристической поездки в Италию. Вместе со школьницей была госпитализирована и ее мать, однако у женщины диагноз коронавируса в итоге не подтвердился.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщили, что болезнь проходила у юной пациентки в легкой форме. Спустя две недели в специальном боксе очередной анализ показал, что COVID-2019 в организме девушки больше нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

Напомним, за последние сутки в Москве коронавирус был подтвержден у 54 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-2019 на территории столицы увеличилось до 191. С 7 марта выписаны 9 пациентов.

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За сутки в России 53 новых подтвержденных пациента с коронавирусом и четверо выздоровевших

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России опубликовал новые данные по распространению COVID-2019 на территории страны. За последние сутки медики подтвердили диагноз у еще 53 пациентов. (подробности)