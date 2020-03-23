2020-03-23T08:38:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечили еще одну пациентку - 16-летнюю школьницу

Таким образом, с 7 марта выздоровление от COVID-2019 подтверждено у 9 человек [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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За последние сутки в Москве коронавирус был подтвержден у 54 человекЗа последние сутки в Москве коронавирус был подтвержден у 54 человекФото: REUTERS
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В столице постепенно увеличивается список пациентов, успешно вылечившихся от коронавируса. Накануне выписали еще одну пациентку.

- Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Таким образом сейчас в Москве выздоровело уже 9 пациентов. Это хорошая динамика.

Как стало известно, семья девушки недавно вернулась в Россию из туристической поездки в Италию. Вместе со школьницей была госпитализирована и ее мать, однако у женщины диагноз коронавируса в итоге не подтвердился.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщили, что болезнь проходила у юной пациентки в легкой форме. Спустя две недели в специальном боксе очередной анализ показал, что COVID-2019 в организме девушки больше нет.

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Напомним, за последние сутки в Москве коронавирус был подтвержден у 54 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-2019 на территории столицы увеличилось до 191. С 7 марта выписаны 9 пациентов.

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По данным Оперативного штаба по контролю за коронавирусом в России за последние сутки на территории страны выявили 53 новых пациента с коронавирусом. 6 из них - в Москве. При этом стоит напомнить, что днем ранее специалисты сообщали сразу о 33 новых заболевших COVID-2019, которые находятся в инфекционных больницах столицы. (подробности)

За сутки в России 53 новых подтвержденных пациента с коронавирусом и четверо выздоровевших

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России опубликовал новые данные по распространению COVID-2019 на территории страны. За последние сутки медики подтвердили диагноз у еще 53 пациентов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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