Пожилых москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим: им выплатят по 4 тыс. рублей, а пени за просрочку услуг ЖКХ запрещены

За последние сутки в Москве выявили еще 71 человека с подтвержденным коронавирусом. Там образом, общее число зафиксированных на территории российской столицы случаев COVID-2019 увеличилось до 262.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к людям старшего поколения и объявил о новых дополнительных мерах, которые вводятся для борьбы с распространением вируса.

«Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки. Мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам, - написал Сергей Собянин на своем официальном сайте. - Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам. По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более или менее спокойная. Но мало того, что наш город Москва - самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет к нам, мы должны быть максимально готовы».

Сергей Собянин напомнил, что в группы риска по COVID-2019 прежде всего входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

«Идеальных решений нет и быть не может. Но очевидны два направления. Первое - ограничить контакты с другими людьми. Второе - медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия - уехать на дачу. Многие соблюдают эти рекомендации, и большое вам спасибо за это ответственное решение. Но многие не соблюдают, и это - большой риск».

Мэр сообщил о новых мерах, которые вводятся на период с 26 марта по 14 апреля.

5 РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

1. Соблюдать домашний режим обязаны москвичи от 65 и старше, а также горожане с хроническими болезнями (сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма и др.). Работающих пенсионеров Сергей Собянин попросил временно не ходить на работу (работодатель обязан перевести их на удаленную работу или оформить оплачиваемый отпуск). Исключение - только руководители предприятий и медики.

2. Мэр просит пожилых москвичей и «хроников» ограничить посещение любых общественных мест.

3. Горожанам двух вышеназванных категорий выплатят разовую материальную помощь - 4 тысячи рублей. Половину - в ближайшие дни, еще 2 тысячи - когда закончится домашний режим.

4. «Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме».

Кроме того, до 14 апреля с пожилых москвичей и хронически больных запрещено взимать пени и штрафы за просрочку по оплате услуг ЖКХ. То есть, нет нужды выходить из квартиры, чтобы оплачивать квитанции.

5. Если нужна доставка на дом бесплатных и льготных лекарств, а также продуктов, можно звонить по телефону 8-495-870-45-09. Помогут социальные работники и волонтеры.

«КОНТАКТЫ ЛУЧШЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ»

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин обратился и к более молодым москвичам.

«Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей. Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет».

ШКОЛЬНИКАМ

1. Школьники, которые имеют право на бесплатное питание, во время карантина смогут получать в своих школах продуктовые наборы.

2. Пока школы не работают, детям от 5 класса и старше заблокируют льготный проезд в общественном транспорте.

«Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу».

«Борьба с распространением коронавирусной инфекции - наша общая борьба, - заявил Сергей Собянин. - Власть и горожане могут справиться только вместе. Только совместными усилиями».

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