2020-03-23T10:50:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве изменили схему подсчета инфицированных коронавирусом

Столичным врачам больше не нужно направлять анализы для окончательного подтверждения в новосибирский центр «Вектор» [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Пациенты с первым же положительным тестом помещаются в режим изоляции под наблюдения врачейПациенты с первым же положительным тестом помещаются в режим изоляции под наблюдения врачейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве изменили подход к подсчету новых случаев подтверждения коронавируса. Ранее «Комсомольская Правда» уже сообщала, что за минувшие сутки в столице выявили 71 новый случай заражения. Как сообщают в Оперативном штабе, все эти пациенты сдали первую положительную пробу на COVID-2019 и уже получают лечение. Исследования проводят федеральные лаборатории, действующие на территории Москвы.

Напомним, с начала эпидемии действовала такая схема: человек с подозрением на коронавирус сдавал анализы. Если в столице лаборатории подтверждали наличие в организме COVID-2019, биоматериал дополнительно отправлялся в Новосибирск, в известный центр «Вектор» - в его лабораториях выносили окончательный диагноз. Либо подтверждали, либо опровергали. Теперь в этом нет никакой необходимости.

«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», - заявили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. - Диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве».

Меры профилактики вирусных инфекций.

По словам специалистов, эта схема действует уже несколько дней: пациенты с первым же положительным тестом помещаются в режим изоляции под наблюдения врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Если требуется повторное исследование, его также будут проводить в столичных лабораториях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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