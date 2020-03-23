2020-03-23T11:18:07+03:00
Общество

«Чтобы они с утра до вечера не катались по городу»: Сергей Собянин сообщил, что до 14 апреля школьникам заблокируют льготные поездки на транспорте

А дети, которые имеют право на бесплатное питание, будут получать в своих школах продуктовые наборы
Семен ЕЛЕНИН
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Сергей Собянин сообщил, что до 14 апреля школьникам заблокируют льготные поездки на транспорте. Фото: Александр Щербак/ТАСССергей Собянин сообщил, что до 14 апреля школьникам заблокируют льготные поездки на транспорте. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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С 26 марта в российской столице вводится новый список дополнительных мер, призванных сдержать возможное распространение коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«КП» уже сообщала, что большая часть мер связана с горожанами старше 65 лет и людьми, у которых имеются хронические заболевания и ослабленный иммунитет. Им запрещено покидать свои дома. Параллельно мэр ввел до 14 апреля для пожилых мораторий на штрафы и пени за просрочку по оплате коммунальных платежей - чтобы представители старшего поколения не выходили оплачивать квитанции ЖКХ. Также во время этого карантина им выплатят по 4 тысячи рублей.

«Хочу также проинформировать о двух решениях, касающихся семей с детьми», - сообщил Сергей Собянин.

Одно из них касается поддержки семей с небольшими доходами.

«В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы», - заявил градоначальник.

Кроме того, с 26 марта по 14 апреля школьникам от 5 класса и старше отменяют льготный проезд на общественном транспорте. Для ребят такого возраста транспортное приложение соцкраты москвича заблокируют, при этом уже внесенные деньги будут сохранены - ими можно воспользоваться после завершения карантина.

«Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу, - объяснил Собянин. - Если даже для самих молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут «наградить» им своих родителей, бабушек и дедушек».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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