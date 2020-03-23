2020-03-23T12:27:14+03:00
Происшествия

«За птичкой прыгнула»: После ссоры с женой москвич выбросил собаку с 8 этажа

В этот момент в квартире находились двое детей - 11 и 13 лет
Семен ЕЛЕНИН
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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40-летний москвич может стать фигурантом уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». За то, что выбросил из окна многоэтажки пса своих детей. Это произошло днем 22 марта у дома 165 на Дмитровском шоссе.

- У нас у самих три собаки и моя мама вчера около 11:00 пошла их выгуливать, - рассказала «Комсомольской Правде» местная жительница Алена Ш. - Рассказывает, что вдруг услышала какие-то крики в соседней многоэтажке, подняла на звуки голову. И прямо на ее глазах на восьмом этаже в этот момент открылось окно, а через несколько секунд из него вылетела небольшая собака. По словам мамы, пес истошно скулил, несколько раз перекувыркнулся в воздухе и упал на козырек подъезда. Какое-то время он еще подавал звуки, а потом все стихло. Мама говорит, что видела, как из окна выглянула светловолосая женщина лет сорока и тут же закрыла окно. Мама позвонила мне. Я набрала 112, вызвала МЧС и полицию.

По словам женщины, спасатели на пожарной машине приехали довольно быстро - минут через пять. Но собака была уже мертва.

- Нам показали тельце в черном мешке - это был молоденький спаниель.

Алена рассказывает, что чуть позже приехали сразу два экипажа полиции. Вычислить квартиру, из которой выбросили несчастное животное, было несложно: этаж и подъезд был известен.

- Мы с полицейскими больше часа стучали в дверь, звонили. Оттуда доносились звуки, но никто не открывал. Наконец, голос подала женщина. Сказала, что откроет только участковому. Тот вскоре приехал. Женщина вышла в халате, начала ругаться, отнекиваться. Сказала, что окно было открыто, а собака «просто за птичкой прыгнула».

По информации «КП», в этот момент в квартире находились двое детей - 11 и 13 лет. Полицейские увезли свидетелей и хозяйку квартиры в отдел. Позже туда доставили и ее мужа.

- Насколько мы поняли, все это время он скрывался в квартире, - говорит Алена.

- На допросе в отделе полиции мужчина признался, что собаку из кона выбросил он, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Говорит, что поссорились с женой и он «психанул».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Если будет доказано, что дети были очевидцами гибели собаки, мужчина может получить штраф до 300 тысяч рублей или реальный срок до 5 лет.

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Считается, что уголовная статья «жестокое обращение с животными» (в УК она под номером 245) в России не работает. Не применяется. На бумаге она есть, а по факту полицейские шарахаются от нее как черт от ладана, пишут отказные, проводят проверки и не находят «состава преступления». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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