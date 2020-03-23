В Москве скупают косметику: спрос на греческие крема для лица и французскую тушь для ресниц

В столице обсуждают только то, что раскупили из-за ситуации с коронавирусом гречку и туалетную бумагу, но никто не говорил, что заканчивается брендовая косметика. Наш корреспондент обратила на это внимание, когда выбирала подарок подруге на День рождения.

После 8 марта поставок нет

В магазине «Л’этуаль» всегда был большой ассортимент косметики, а тут элементарно нет туши для ресниц.

- Хочу какой-то набор, в красивой коробке, - объясняю консультанту.

- Остались только духи в коробках по 8 000 рублей. Ничего такого нет, - опускает глаза сотрудница.

- А может есть хотя бы тушь с карандашом вместе?

- Нет. Тушь вообще во всех брендах практически раскупили. Вот осталась еще Сhanel и Clarins, других нет. Кстати, пока даже сохраняются скидки, повышения цен не было.

Консультант магазина «Л’этуаль» рассказала, что к 8 марта были большие скидки. Обычно покупают подарки не только мужчины, но и пользуются праздничными скидками женщины. Многие товары раскупили, а больше поставок не было - продают то, что есть.

- Пробуйте французские тени и тушь для ресниц заказать в онлайн-магазинах – там еще должны быть. Ну, в конце концов наша марка «Л’этуаль» остается, производство наше, так что без косметики мы не останемся - краситься нам всем будет чем, - успокоила консультант.

На карантине косметика не нужна

Ситуация в сети ««Л’этуаль» меня немного встревожила. Еще одна крупная сеть косметики «Рив Гош» говорит о снижении количества покупателей. Днем в магазине больше персонала, чем клиентов.

- Вчера приходили две женщины, говорили, что им сказали о прекращении поставок товаров из Греции, а значит их любимые крема и сыворотки Fresh line могут не привезти. Они вынесли полные пакеты этой косметики, - говорит консультант магазина «Рив Гош».

Сотрудница Yves Rocher дезинфицирует полки с товаром.Фото: Алиса ТИТКО

Захожу в «Иль де Ботэ». Здесь цены всегда были выше, массовых распродаж не устраивают, поэтому и товар на всех полках.

- У нас полки после 8 марта не опустели, потому что мы не устраивали распродажи косметики, - рассказывает консультант «Иль де Ботэ».

- А вообще проблемы с поставками косметики наблюдаются? – спрашиваю.

- У нас пока нет. Но слышали уже, что проблемы с поставками из Франции.

- А вообще покупателей меньше стало?

- Значительно. Людей реально меньше стало, карантин же - все дома сидят, даже макияж не нужен.

Клиентов меньше, работает доставка

Франция - действительно один из основных поставщиков косметики в Россию. Иду в бутик французской косметики Yves Rocher. В зале одна покупательница и человек пять персонала. У девушки, которая протирает полку, спрашиваю насчет дезинфекции.

- Убираем чаще – да. И товар со склада нужно расставить, не ставить же на запыленные полки, - говорит сотрудница бутика.

- А поставки косметики есть? У вас же все из Франции, где много заразившихся коронавирусом. А границы закрыты, – интересуюсь.

- Пока есть. У нас на своих складах еще много продукции. Клиентов в магазинах сейчас не так много, как раньше. В целях безопасности мы предлагаем бесплатную доставку на сумму от 890 рублей. А еще мы закрыли до 12 апреля spa-салоны на Тверской и Профсоюзной улицах.

Клиентов стало меньше и в магазинах косметики Inglot (польская), MAC cosmetics (американская), NYX (американская).

- Пока проблем с поставками нет – косметика из Польши. Хотя границу Россия закрывала. Пока нас больше беспокоит, что клиенток стало меньше, хотя мы внимательно следим за ситуацией. Поэтому все инструменты и кисти для макияжа проходят все этапы стерилизации после работы с каждым клиентом, - сказали в магазине Inglot.

В магазинах сети «Подружка» пока декоративной косметики хватает, на полки не успевают выставлять туалетную бумагу и антисептики.

- Дезинфицирующие средства для рук, спиртовые салфетки – все это сейчас больше пользуется спросом. А раньше в это время женщины приходили за колготками и помадами, - рассказала кассир в магазине «Подружка».

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