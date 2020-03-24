Мэр Сергей Собянин: Все москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим

В Москве ситуация с коронавирусом выглядит вполне благополучно по сравнению с Европой, где новая инфекция разлетается очень быстро. Столица уже обезопасила жителей. Ранее по указу мэра Сергея Собянина в городе временно перестали проводить массовые спортивные, зрелищные и другие публичные мероприятия с числом участников более 50 человек одновременно. Кроме того, отменили кружки и секции «Московское долголетие», занятия в школах до 12 апреля, многих офисных сотрудников перевели на удаленку, обязали возвращающихся в Россию людей соблюдать самоизоляцию.

Россия играет на опережение, поскольку главное сейчас - не допустить распространения коронавируса. Чем меньше нагрузка на систему здравоохранения, тем медикам проще оказывать помощь больным, меньше смертность, больше процент выздоровевших.

На даче - лучше!

Теперь Москва усиливает поддержку и заботу о жителях. Мэр Сергей Собянин утвердил своим указом дополнительные ограничения из-за коронавируса. Они касаются самой уязвимой сегодня части горожан - пожилых людей в возрасте от 65 лет, людей с хроническими болезнями, перенесшими инфаркты.

«Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, - обратился Сергей Собянин к жителям. - Вы очень дороги нам. По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более или менее спокойная. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет к нам, мы должны быть максимально готовы. Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому нашей главной задачей является защитить вас - москвичей старшего поколения».

Мэр попросил пожилых людей, попадающих в группу риска, соблюдать строгий домашний режим с 26 марта до 14 апреля 2020 года. К ним относятся москвичи старше 65 лет и жители с хроническими болезнями (см. графику). В идеале власти рекомендуют им уехать по возможности на дачу. Там можно гулять по своему участку, возиться на грядках, но желательно поменьше общаться лично с другими людьми.

Кстати, сейчас и в других странах на самоизоляцию отправили именно пожилых людей. К примеру, в Великобритании запретили людям старше 70 лет не только выходить из дома, но и принимать гостей. Еду и медикаменты им будут оставлять у дверей.

Мировой опыт показывает, что коронавирус больше всего опасен для пожилых и больных людей. По статистике ВОЗ, смертность от коронавируса разнится от 0,2% для людей моложе 39 лет до 14,8% для группы 80+. Это видно по ситуации с вирусом в Италии. Ее жители являются старой нацией в Европе. Поэтому в Италии уже около 5 тысяч жертв коронавируса, из которых 793 умерли только за день 20 марта. Средний возраст погибших - 78,4 года.

Пять вопросов о самоизоляции пожилых людей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Больничные, компенсация и помощь волонтеров

Ни одного пожилого человека не оставят дома в одиночестве. Все отделения социальной защиты Москвы продолжают и дальше заботиться о горожанах старшего поколения. Вот чем помогут им во время самоизоляции:

- с вопросами можно обращаться на горячую линию правительства Москвы - (495) 870-45-09;

- тем, кто работает, оформят больничные листы. Для этого не нужно приходить в поликлинику. При желании во время самоизоляции им можно будет работать дистанционно или взять ежегодный оплачиваемый отпуск;

- для всех пенсионеров полностью сохраняется вся адресная социальная помощь, включая бесплатные или льготные лекарства и медицинские изделия;

- никаких пеней за просрочку коммунальных платежей и квартплаты не будет. Все жилищно-коммунальные услуги получает по-прежнему каждый москвич, даже тот, кто не успел заплатить за квартиру. Если во время самоизоляции накопится долг за «коммуналку», то он не помешает пользоваться субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг;

- всем пожилым людям выплатят разовую адресную социальную помощь в 4000 рублей. Из них 2000 рублей - в начале режима самоизоляции и 2000 рублей - после окончания режима (если нет систематических нарушений);

- мобильную связь не отключат во время самоизоляции, даже если баланс будет нулевым или отрицательным;

- продукты и лекарства привезут домой не только ретейлеры и службы онлайн-доставки, но и волонтеры. С 21 марта в рамках акции #Мывместе работает агрегатор для горожан и компаний, которые хотят предложить помощь во время эпидемии коронавируса. Кроме того, Общероссийский народный фронт открыл волонтерские штабы для помощи пожилым людям в дни распространения коронавируса.