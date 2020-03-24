Помощь пожилым людям в Москве из-за коронавируса: первую выплату в 2 тысячи рублей дадут до конца недели

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о разовой выплате 4000 рублей пожилым людям на карантине из-за коронавируса. Напомним, по указу мэра с 26 марта до 14 апреля обязаны оставаться дома москвичи старше 65 лет и жители с хроническими болезнями (например, сахарный диабет, астма, состояние после инсульта или инфаркта).

По данным столичной мэрии, компенсацию получат 1,9 миллиона москвичей. Для этого из резервного фонда города достанут 7,6 миллиарда рублей. В ближайшие три дня, то есть до конца этой недели, пожилым людям автоматически без заявления перечислят на карточки первые 2 000 рублей. Тем, кто обычно получает социальные выплаты через почтовые отделения, деньги принесут домой. Об этом заранее сообщат.

Остальное дадут после 12 апреля, то есть сразу как отменят карантин. В указе говорится, что остаток в 2 тысячи рублей полагается только тем, у кого не будет систематических нарушений домашнего режима. Но пока неясно, как собираются отслеживать гуляк и станут ли их наказывать.

Тем, у кого есть хронические болезни (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезни почек, онкология, инфаркт, инсульт и др.), независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, для оформления разовой выплаты нужно позвонить на «горячую линию» - (495) 870-45-09. Оператор запишет заявку. Потом с человеком свяжется сотрудник районного отдела социальной защиты. Он уточнит реквизиты банковского счета и другую необходимую информацию для перечисления денег. Личных заявлений жителям оформлять не надо.

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