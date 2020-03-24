Меры поддержки бизнеса во время коронавируса: что делается для защиты предпринимателей

24 марта на заседании президиума правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса. Их прописали в постановлении «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве». Пока это первая антикризисная помощь для столичного бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса. Вот чем сейчас помогут городским фирмам и компаниям:

1. До 31 декабря 2020 года продлен срок оплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Это касается налогоплательщиков-компаний в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

2. До 31 декабря 2020 года продлен срок оплаты торгового сбора.

Этот пункт начнет действовать со дня вступления в силу федерального закона, по которому местные власти вправе будут сами продлевать даты оплаты региональных и местных налогов и сборов.

3. Частичное освобождение от арендной платы.

Это касается компаний в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, арендующих земельные участки и помещения в городской собственности. При этом аренду скостят только, если компании вынуждены были остановить работу из-за режима повышенной готовности. Плату с них не возьмут за все то время, которое они провели в простое.

4. До 31 декабря 2020 года отсрочка арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и помещений в городской собственности.

Это касается компаний в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма. Такие же отсрочки и освобождения от арендной платы дадут городские предприятия и учреждения, сами сдающие в аренду земельные участки и помещения.

5. Уменьшение на 50% платы по договорам с разрешением на торговлю.

Это касается нестационарных торговых точек (ларьков, павильонов) малого и среднего бизнеса в переходах и вестибюлях метро. Плату скостят на все время действия в городе режима повышенной готовности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768463" frameborder="0"></iframe> Путин провел совещание с Собяниным, Голиковой, Поповой по ситуации с коронавирусом в России.

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Куда обращаться

Помощь с 3 по 5 пункты из утвержденного столичными властями списка фирмы, компании и индивидуальные предприниматели могут получить при личном обращении. Для этого работает Центр поддержки экономики Москвы, созданный Оперативным штабом по экономическим вопросам при правительстве столицы. Центр возглавляет Кирилл Пуртов, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города. Оперативным штабом руководит заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприниматели могут обращаться на «горячую линию» Центра - (495) 539-59-99 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 или через специальную форму онлайн-анкетирования на сайте Центра (http://www.helpmoscoweconomy.ru).

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