Закрытие торговых центров в Москве из-за коронавируса: 49 посетителей и маски

Московские торговые центры не приостановят работу из-за коронавируса. По крайней мере, сейчас так говорят в Департаменте торговли и услуг города Москвы. Какой будет ситуация через день-два, неделю – сложно прогнозировать.

49 посетителей и маски

Торгово-развлекательный центр «Европейский» возле Киевского вокзала работает. Когда только пошли первые новости о коронавирусе в Китае, уже тогда здесь были установлены диспенсеры с антисептическими средствами, а в гастрономической зоне ТРЦ персонал обязали носить маски.

- Мы ввели дополнительную санитарную обработку лифтов, перил эскалаторов, дверных ручек и иных поверхностей, в том числе с использованием облучателей-рециркуляторов, - рассказали в пресс-службе «Киевская площадь».

В ресторанах, кафес и залах кинотеатра «Формула кино» теперь может находиться строго 49 посетителей - такие меры ввели согласно распоряжению мэра Москвы о временном запрете на проведение в городе массовых и досуговых мероприятий.

Отдельные меры принимают и арендаторы магазинов в ТЦ «Европейский».

- Со своей стороны мы уже предприняли ряд мер: сотрудникам регулярно осуществляют замер температуры, максимальная дезинфекция, есть дополнительные материалы для санитарной обработки помещений и мебели. Покупателям рекомендуем использовать бесконтактные платежи, - рассказали в магазине Street beat.

Все столичные торговые центры принимают меры по дезинфекции и говорят о снижении количества потока людей.

- Мы работаем в прежнем режиме, но покупателей стало меньше, - сообщили в торговом центре «Атриум» возле Курского вокзала.

Открыт еще «Охотный ряд» на Манежной площади, правда, посетители пожаловались, что цены в туалет подорожали, а антисептиков там не появилось. Приглашает на шопинг и соседний «Модный сезон», вот только ресторан Kodo просят не посещать, если вы недавно приехали из страны, где выявлена вспышка заболевания коронавируса.

Торговый центр ГУМ во время пандемии коронавируса COVID-19. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Детям – санитайзеры, тарелкам – двойная дезинфекция

Работает и торговый центр «Авиапарк» возле метро «ЦСКА». Там решили активно бороться с инфекцией коронавируса: тщательная уборка перед открытие (60 человек), клининг в течение дня (каждый час обеззараживание поручней, дверных ручек, кнопок лифтва). К тому же идет циркуляция воздуха с улицы, установили дезинфекторы для рук, в том числе на фуд-корте возле столов.

- Детские площадки работают. Арендаторы расставили всюду санитайзеры, обеззараживают все общие зоны. В комнатах матери и ребенка наши сотрудники непрерывно моют поручни. Во всех ресторанах торгового центра посуда дополнительно дезинфицируется (при температуре воды 65 градусов). Между столами теперь расстояние 1,5 метра. Сотрудникам клининга мы выдали маски и перчатки. На входах установим ультрафиолетовые бактерицидные облучатели, - рассказали в «Авиапарке».

А что происходит в крупных магазинах торгового центра? В «Ашане» и «Вкусвилле» говорят, что товаров много. Есть гречка, туалетная бумага, овощи, мясо, фрукты. В ИКЕА даже появились санитаи зеры (в зоне кафе), а на кассах можно увидеть наклеи ки «Соблюдать безопасное расстояние в 1 метр». В OBI раз в час дезинфицируют ленту на кассе. А вот фитнес-клуб «Come on Gym» временно закрыт.

«Метрополис» на Ленинградском шоссе пока продолжает работать по обычному графику, вот только посетителей просят носить маски, мыть чаще руки и не прикасаться к лицу руками. Пришлось закрыться только фитнес-клубу World Class, который находится в торговом центре. А еще покупателям, которые пользуются приложением «Метрополиса», дарят антисептический гель.

- На фудкорте мы установили четыре стационарных диспенсера с антисептиком. Мы постоянно следим за тем, чтобы они осуществляли бесперебойную работу. А также включили десять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха. В санузлах, детских комнатах и местах общего пользования установлено 30 локтевых диспенсеров с антисептиком, - рассказали в торговом центре «Метрополис».

Кстати

Магазины с одеждой: закрываются или доставка

Небольшие магазины с дизайнерской одеждой уходят на карантин. Такое решение владельцы принимают самостоятельно.

- С 24 марта мы приостанавливаем работу наших магазинов. Нам очень сложно было принять такое решение, но мы заботимся о безопасности наших покупателей и сотрудников. Нам важно исключить потенциальное распространение вируса, пусть и в ущерб нашему бизнесу, - рассказали в магазине «Ruxara».

Некоторые магазины просят покупателей пользоваться доставкой.

- Магазина наши открыты, но для вашего комфортного шопинга мы объявляем дни бесплатной доставки по Москве, - рассказали в магазине «Yana Lukacher».

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