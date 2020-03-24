2020-03-24T00:56:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Куда звонить при коронавирусе в Москве

Как при коронавирусе в Москве получить больничный лист, оформить доставку продуктов и попросить помощи пожилым. На вопросы об инфекции отвечают на специальных "горячих линиях". Рассказываем, куда звонить
Светлана ВОЛКОВА
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В правительстве столицы рассказали, куда звонить при коронавирусеВ правительстве столицы рассказали, куда звонить при коронавирусеФото: Артем КИЛЬКИН
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Москва продолжает бороться с коронавирусом. Напомним, на 23 марта, диагноз в городе официально подтвержден у 262 человек, из них 9 пациентов выздоровели.

В правительстве столицы рассказали, куда звонить при коронавирусе в Москве и на какие вопросы жители смогут найти ответы по телефону.

Сегодня о ситуации с новой инфекцией в Москве можно узнать на специальной "горячей линии" Департамента здравоохранения города - (495) 870-45-09, ежедневно с 8.00 до 21.00.

Сюда можно обращаться, чтобы:

1. Сообщить о возвращении из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Это можно также сделать онлайн, заполнив анкету на сайте.

Такой порядок действует для всех, даже если у прибывших нет симптомов заболевания.

2. Получить больничный лист, если вы находитесь на карантине в течение 14 дней после возвращения из заражённых стран, или вы живёте с вернувшимися из таких стран людьми, или вам от 65 лет и имеются хронические болезни (например, сахарный диабет, астма, последствия инфаркта или инсульта). Больничный доставят на дом.

3. Оформить доставку продуктов, бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий, решить другие бытовые проблемы. Эту помощь окажут только пожилым и хронически больным москвичам. Домой к ним придут социальные работники и волонтеры.

4. Кроме того, на "горячую линию" Департамента здравоохранения Москвы жители могут звонить и с другими вопросами по коронавирусу. Также оперативная информация и рекомендации ежедневно публикуются на портале мэра Москвы mos.ru в специальном разделе "Коронавирус: официальная информация".

ЧТО ЕЩЁ

В России действует единая "горячая линия" Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом при правительстве РФ - 8-800-2000-112. Здесь можно найти:

- оперативные данные по ситуации с вирусом в стране;

- как передаётся вирус;

- симптомы болезни;

- что делать для профилактики;

- рекомендации туристам;

- места распространения коронавируса в России и мире;

- официальные документы;

- мифы и правда о вирусе;

- ответы на самые частые вопросы.

Эта информация также постоянно обновляется на официальном сайте Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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