2020-03-24T14:53:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 24 марта 2020 года: за сутки их стало больше на 57 человек

На текущий момент по всей стране успешно вылечились от COVID-2019 22 человека
Семен ЕЛЕНИН
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Новые заболевшие зафиксированы в 14 регионахНовые заболевшие зафиксированы в 14 регионахФото: REUTERS
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За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 57 человек. (Днем ранее, напомним, за сутки выявили 71 случай COVID-2019). Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Новые заболевшие зафиксированы в 14 регионах. 28 из 57 новых пациентов с коронавирусом находятся в Москве. 5 - в Санкт-Петербурге. По 4 - в Воронежской и Свердловской областях. 3 - в Башкортостане. По два - в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае. По одному - в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, а также Татарстане и Чечне.

Таким образом, общее число подтвержденных в РФ случаев заболевания COVID-2019 увеличилось до 495.

За сутки в разных регионах выписали 5 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выздоровевших в России - 22 человека.

По-прежнему, в России не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Ранее мы уже сообщали, что у 69-летней москвички, которая умерла в больнице в Коммунарке, COVID-2019 не обнаружили.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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