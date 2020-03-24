Количество зараженных коронавирусом в России на 24 марта 2020 года: за сутки их стало больше на 57 человек

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 57 человек. (Днем ранее, напомним, за сутки выявили 71 случай COVID-2019). Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Новые заболевшие зафиксированы в 14 регионах. 28 из 57 новых пациентов с коронавирусом находятся в Москве. 5 - в Санкт-Петербурге. По 4 - в Воронежской и Свердловской областях. 3 - в Башкортостане. По два - в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае. По одному - в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, а также Татарстане и Чечне.

Таким образом, общее число подтвержденных в РФ случаев заболевания COVID-2019 увеличилось до 495.

За сутки в разных регионах выписали 5 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выздоровевших в России - 22 человека.

По-прежнему, в России не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Ранее мы уже сообщали, что у 69-летней москвички, которая умерла в больнице в Коммунарке, COVID-2019 не обнаружили.

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