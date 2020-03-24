В Москве зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в Москве официально подтвердили 28 пациентов с коноравирусной инфекцией. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у приехавших из других стран и у людей, контактировавших с ними, - сообщили в пресс-службе штаба. - Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Все они находятся под медицинским наблюдением».

Таким образом, в российской столице на текущий момент 290 случаев подтвержденного коронавируса. При этом 9 человек уже выписаны из больниц.

В целом по России за сутки +57 зараженных коронавирусом (против 71 человека днем ранее), 495 зафиксированных на сегодня случаев COVID-2019 и уже 22 выздоровевших пациента. Количество смертей от коронавируса на территории РФ: 0.

Напомним, ранее Департамент здравоохранения Москвы выступил с разъяснением: причины смерти пожилой москвички, которая скончалась в больнице в Коммунарке, стало онкологическое заболевание, коронавирус в ее организме не нашли.

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