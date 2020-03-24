Набережные Москвы-реки около ЗИЛа: речной порт, плавучие пруды и амфитеатр, как в «Зарядье»

Масштабная реконструкция набережных Москвы-реки начнется в ближайшее время в районе ЗИЛа. Их благоустроят и превратят в комфортные зоны отдыха на общей площади 33,6 гектара. Проект разработан Институтом Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры, а также в партнерстве с архитектурным бюро Асадова (АБ ASADOV).

- По сути это проект нового столичного парка у воды, - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Набережные станут доступнее, в акватории реки появятся красивые и узнаваемые места для отдыха, улучшится экология.

Вид на тематическую площадку для отдыха и летнее кафе

Будущий парк растянется от Даниловского моста до проспекта Андропова. В нем проложат четыре связанных между собой тематических маршрута - «Магниты», «Спорт», «Отдых» и «Променад». Выглядят они так:

1. По всему парку в зоне «Спорт» пройдут терренкуры - специальные трассы для бегунов, велосипедистов и долгих пешеходных прогулок, в том числе и для лечебной ходьбы. Покрытие будет подогреваться в холодную и дождливую погоду. Зимой вдоль этих маршрутов устроят лыжню. Беговая дорожка - длиной 2,5 километра. Рядом появятся игровые и спортивные площадки с безопасными бесшовными каучуковыми покрытиями.

2. Вдоль реки поставят три большие площадки с павильонами для концертов и зрелищных шоу. В парке через каждые 100 - 150 метров - места для отдыха с лавочками, цветниками и фонарями. Везде между фонарями, около инсталляций и павильонов поставят легкие конструкции в виде «парящих» шагаловских героев. Это будут фирменные скульптуры парка.

3. В зоне «Магниты» откроют точки притяжения - павильоны, кафе, пункты проката, места для уличных праздников. Везде - питьевые фонтанчики, лавочки для отдыха, смотровые площадки. Здесь будут проводить основные события, как районные, так и массовые - фестивали, выставки, конкурсы.

4. По зоне «Отдых» пройдет прогулочная аллея длиной 2,1 километра, с садами и ландшафтными композициями вдоль нее. Сады украсят небольшими скульптурами-инсталляциями по мотивам произведений Марка Шагала. По всему маршруту в разных местах можно будет фоткаться на фоне красивых видов.

Беговая дорожка в парке

5. Зона «Променад» станет самым речным и тусовочным маршрутом. Ее проложат вдоль воды со спусками к реке. В ней объединятся все прибрежные сооружения на понтонах - причал для речных трамвайчиков, центр проката водного транспорта, СПА-центр и Водный сад. Посетители парка смогут не только выйти к реке, но и «зайти» в нее - по плавучим понтонам с прудами. Фишкой этой зоны станет обращенный к реке 150-метровый амфитеатр на 4 тысячи человек. Это уникальное по красоте место будет похоже на амфитеатр в парке «Зарядье».

6. Берега старого русла Москвы-реки в затоне Новинки соединят новым автомобильным мостом. По нему можно будет, не огибая затон, проехать прямо к набережной. Здесь также пустят дополнительные маршруты наземки. Они свяжут набережную со станциями метро «Кожуховская», «Пролетарская», «Технопарк» и «Автозаводская». Кстати, в этом районе на велосипеде можно будет проехать практически по всем улицам будущих кварталов ЗИЛа.

7. В парке высадят много деревьев, кустарников, цветников, живых изгородей и вертикальных зеленых композиций. Среди них - клены, ольха, ели и сосны, березы, гортензии, крокусы, клематис и виноград.

МНЕНИЕ АРХИТЕКТОРА

«Нас вдохновило творчество Шагала»

- Мы вписали территорию набережной не только в градостроительный и природный, но и в смысловой контекст, - говорит Анна Баданова, начальник мастерской проектирования объектов городской среды Института Генплана Москвы. - Топонимика кварталов на месте бывшего завода и название самой набережной отсылают к русскому авангарду и его деятелям. Поэтому архитекторы при разработке проекта вдохновлялись образами и мотивами из творчества Марка Шагала - выдающегося художника авангарда.