Геннадий Онищенко: Воздух в московском метро обеззараживают ультрафиолетом

Страшилки о том, что во время пандемии московское метро может стать серьезным источником инфекции, уже не первый день кочуют по соцсетям. Кроме чихающих соседей по вагону пассажиров волнует еще и чистота поездов и эскалаторов. Известно ведь, что коронавирус может оставаться на поверхностях до нескольких часов. А система вентиляции в вагонах - насколько она безопасна?

На фоне этих совершенно обоснованных страхов первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко решил рассказать о том, как поддерживается чистота в столичной подземке. До того, как стать Главным санитарным врачом России он работал главным санврачом Московского метрополитена. Поэтому отлично знает, как там все устроено.

«ВОЗДУХ В МЕТРО ЧИЩЕ, ЧЕМ В ПАРКАХ»

- Ежедневно московское метро перевозит 8 миллионов человек - это, фактически, население огромного мегаполиса. В год - это 2 млрд 920 млн пассажиров, - рассказал Геннадий Онищенко агентству ФАН. - Так вот, 60% этих пассажиров перевозятся в вагонах повышенной комфортности с приточно-вытяжной вентиляцией и обеззараживанием воздуха при помощи ультрафиолета. Это делается в том числе в час пик на самых переполненных линиях.

Эксперты уже установили: коронавирус боится ультрафиолета и разрушается под его воздействием. Так что этот метод обеззараживания воздуха во время пандемии можно считать стопроцентно надежным. Сейчас метрополитен активно меняет старые вагоны на новые, более современные. В них установлена самая безопасная система вентиляции. Замена всего парка вагонов - вопрос ближайшего времени, так что совсем скоро все пассажиры подземки будут ездить в самых комфортных условиях.

Не меньшее внимание уделяется качеству воздуха на станциях и в тоннелях. Система вентиляция закачивает в метро наружный воздух, взятый вдали от транспортных магистралей, в спокойных зеленых зонах. В метро действуют два режима вентиляции - летний и зимний: в зависимости от сезона поддерживается не только оптимальная температура воздуха, но и его химический состав.

- Чистота московского метро просто поражает — мы проводили соответствующие замеры и выяснили, что в метрополитене воздух чище, чем на улицах и даже в некоторых парках, - отметил Геннадий Онищенко.

«ТОННЕЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ»

Перегонные тоннели подземки дезинфицируются определенному графику раз в месяц. Это действительно масштабный процесс: моющие и дезинфицирующие средства под большим давлением распыляются на стены и потолки тоннелей. Это позволяет не только смыть пыль и грязь, но и уничтожить большую часть существующих микроорганизмов.

Станции подземки моются и убираются практически в режиме нон-стоп. Ежедневно сотрудники метрополитена проводят влажную уборку вестибюлей и лестниц, используя для этого чистящие и дезинфицирующие средства. Работники метро тщательно обрабатывают поручи эскалаторов, стены и полы во внутренних и наружных вестибюлях. Сейчас, во время угрозы распространения коронавируса, эскалаторы и ручки в метро дополнительно обрабатываются антисептиком.

- Как специалист подчеркну: московское метро не только одно из самых красивых, оно еще и одно из самых безопасных, - считает Онищенко.

СТОЛИЧНАЯ ПОДЗЕМКА ОТМЕЧАЕТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В этом году столичный метрополитен отмечает юбилей: в мае самому популярному среди москвичей виду транспорта исполнится 85 лет. Открывшись в 1935 году, московская подземка и сегодня продолжает славные традиции, заложенные его основателями.

- Московское метро создавалось как архитектурно-художественное произведение, особенно первые станции, такие, как «Площадь Революции», «Маяковская», «Новослободская» и другие, - напомнил Геннадий Онищенко. - Применялись уникальные архитектурно-инженерные решения, станции изобиловали настоящими произведениями монументального искусства.

Традиция потереть нос бронзовой собаке на станции «Площадь Революции» - одна из самых популярных примет «на счастье» среди москвичей и гостей города. Вестибюли столичного метро стали свидетелями многих памятных событий. На станции «Маяковская», например, в преддверии знаменитого парада в Москве в ноябре 1941 года прямо на перроне провели заседание Моссовета. Руководил им сам Иосиф Сталин. Знаменательное совещание снимали для кинохроники. По легенде пленка оказалась испорченной. Кинооператор был в ужасе и ждал самого сурового наказания. Но ему позволили исправить ошибку. Чтобы это важнейшее событие осталось в исторической хронике, совещание провели снова. И Иосиф Виссарионович произнес свою речь на камеру еще раз.

- Напомню и про метро «Таганская», где представлены композиции, символизирующие почти все рода войск, - рассказывает Онищенко. - Когда я возглавлял санитарную службу столичного метро, мне один человек время от времени присылал жалобы: почему, мол, в убранстве станции не представлены танковые войска, сыгравшие столь важную роль в годы Великой Отечественной войны?

Московское метро чтит традиции, но при этом активно осваивает новые технологии. Инновации, цифровая техника, более удобная и современная навигация - столичная подземка шагает в ногу со временем.

- В последние годы метростроение в Москве не просто бурное, оно беспрецедентно и по российским, и по мировым меркам, - отметил Геннадий Онищенко. - И меня как медика и как человека, который был главным санитарным врачом столичного метро, это радует. Помню период пару десятилетий назад, когда развитие Московского метрополитена замедлилось. Тогда меня это крайне огорчало: ведь без метрополитена такой огромный мегаполис, как Москва, обречен на стагнацию.

Именно поэтому так важно, чтобы сейчас, во время пандемии, московская подземка оставалась такой же безопасной и комфортной, как всегда. И самое главное, работала без сбоев. Пассажиры уже привыкли к тому, что движение поездов в метро работает точно, как часы, перевозя за день миллионы москвичей и гостей города.