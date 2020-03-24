Закрытие бассейнов в Москве из-за коронавируса: что делать с абонементом и когда откроют

Из-за роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения в Москве решили не рисковать – закрыли все бассейны и аквапарки. Такое решение принял Роспотребнадзор.

- Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей (государственные и частные) обязаны прекратить допуск посетителей, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

Контролировать выполнение постановления будут строго. Предусмотрена даже административная ответственность и штрафы. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Вот только дату в Роспотребнадзоре не уточнили.

Руководство аквапарков и бассейнов надеется открыть двери для клиентов 10, 12 или 13 апреля. По крайней мере, так они сообщают в соцсетях. Но добавляют, что накануне уточнят информацию точнее так, как все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в Москве.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Билеты можно сдать

Аквакомплекс «Лужники» закрылся заранее, руководители надеются на лучшее и хотят открыться 13 апреля (о дате дополнительно сообщат).

- Билеты, приобретенные на даты с 20 марта по 12 апреля, можно сдать или поменять. Для этого нужно написать письмо на aquaask@luzhniki.ru с указанием номера билета и просьбой об обмене или возврате, - рассказали в «Лужниках». - Действие приобретенных абонементов в бассейн также будет приостановлено.

Следом закрылись аквапарк «Карибия», открытый бассейн «Чайка» возле Парка Горького, бассейны в фитнес-клубах.

- Вынуждены закрыться с 21 марта и до особого распоряжения. Действие клубных карт на этот период будут приостановлены. Будьте здоровы, - сообщили в бассейне «Чайка» возле Парка Горького.

- Пропущенные занятия за март будут перенесены и смогут быть использованы после открытия бассейна, - рассказали в администрации ФОКа с бассейном РЭУ имени Г.В. Плеханова.

- С 21 марта допуск в бассейны и спортивные залы прекращен до особого распоряжения, - сообщили в учебно-спортивном центре «Труд».

Закрыть пришлось и открытый комплекс Московского Олимпийского центра водного спорта на улице Ибрагимова.

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