Для москвичей на карантине открылся интернет-портал «Я дома»

Тем, кого уже достал карантин из-за коронавируса, теперь станет хоть немного легче. Для домашних сидельцев открылся портал добрых дел «Я дома» (ya-doma.ru).

- На нем москвичи узнают о благотворительных и волонтерских инициативах от государства, некоммерческих организаций (НКО) и бизнеса, - сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. - Здесь же работает специальный сервис для желающих получить помощь или стать волонтером.

При этом в добровольные помощники не возьмут тех, кто недавно был за границей, чувствует себя неважно или общается с заболевшими, сам страдает хроническими болячками вроде астмы или диабета. Волонтерам выдают маски и антисептики. Доставку продуктов и лекарств обещают только до двери в квартиру, чтобы исключить любые контакты. Кроме того, на портале можно заказать выгул собаки, помощь в оплате коммунальных счетов, вынос мусора. Даже есть такая услуга - «Просто поговорить и успокоить». При желании помощника также можно вызвать к себе домой:

- по телефону «горячей линии» штаба по коронавирусу - (495) 870-45-09 (при звонке нужно назвать данные своего паспорта);

- по телефону call-центра «Моя карьера» - (495) 633-63-83;

- по электронной почте - ya-doma@mos.ru.

ЧЕМ ЕЩЕ ПОМОГУТ

На портале «Я дома» можно узнать:

- о самых интересных бесплатных сервисах, которые помогут провести время дома в самоизоляции с пользой - в разделе «Мой дом - моя крепость». Возможно, вы давно хотели пройти онлайн-курсы, посмотреть вебинары или прочитать шедевры мировой классики? Вы можете выбрать из десятков ресурсов для самообразования и саморазвития и обучающих тренингов в онлайн-формате от «Моей карьеры», «Моей работы» и других городских компаний. В рубрике «Психология» можно почитать все выпуски журнала «Психология для жизни», присоединиться к вебинарам Московской службы психологической помощи населению и посмотреть видеоблоги ведущих психологов и многое другое. Кроме того, на сайте собраны бесплатные сервисы онлайн-кинотеатров, библиотек и виртуальных экскурсий ведущих музеев;

- о возможностях взаимопомощи и поддержки москвичей старшего поколения. Кроме того, в разделе «Стоп! Мошенничество» найдутся советы, как не стать жертвой обманщиков, которые наживаются сегодня на коронавирусе и под этим предлогом приходят в дома москвичей или крадут персональные данные;

- о профилактике коронавируса;

- о том, как организовать удаленный доступ и обеспечить безопасность сотрудников (раздел для ответственных работодателей).