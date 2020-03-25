Закроют ли МФЦ в Москве из-за коронавируса: Центры частично переводят услуги в онлайн-формат
Центры государственных услуг «Мои документы» в Москве теперь работают по предварительной записи. Такие меры вводятся до 14 апреля, так как ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется. Власти города делают все, чтобы сократить «необязательные» контакты между людьми. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
- Приходить в МФЦ москвичи смогут только для получения услуг, которые невозможно получить в электронном виде. На сайте МФЦ в ближайшее время появится возможность сделать предзапись, - объяснили в Единой справочной Москвы.
В свою очередь в МФЦ сообщили, что на работу будут выходить только здоровые сотрудники - температуру им будут измерять ежедневно перед началом приема заявителей.
- Сотрудники по предоставлению государственных услуг, а также представители других ведомств, которые работают с жителями в окнах приема, обеспечиваются дезинфицирующими салфетками и перчатками, - рассказали в пресс-службе «Мои документы».
К тому же в центрах госуслуг стали обеззараживать воздух. Делают это с помощью бактерицидных рециркуляторов. Сотрудникам и посетителям предлагают антисептики для рук. Мыть полы и столы стали дезинфицирующими средствами.
- Также производится дезинфекция внутренних блоков системы кондиционирования и техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции, - рассказали в пресс-службе «Мои документы».
Отмена мероприятий в центрах госуслуг:
- всех мастер-классов, семинаров,
- курсов компьютерной грамотности,
- встреч в рамках проекта «Московское долголетие»,
- работы сервиса по продаже билетов на культурные мероприятия «Мое искусство» (во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО).
Что можно оформить в онлайн-формате:
- получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД),
- запись на прием к врачу, отмена и перенос записи,
- прием показаний приборов учета воды,
- прием показаний и оплата электроэнергии,
- поиск и оплата штрафов,
- запись на прием в центр госуслуг,
- электронные услуги Департамента городского имущества, связанные с земельными участками или недвижимостью,
- разрешение на таксомоторную деятельность,
- другие (полный список на сайте).
Важно
На сайте МФЦ значится, что в связи с проведением технических работ электронная форма будет недоступна до 25.03.2020 года (до 20.00).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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