2020-03-25T18:06:57+03:00
Общество

Погода в Москве весной и летом 2020: Холодно точно не будет!

В Гидрометцентре России дали прогноз на весну и лето 2020 в Москве
Юлия СМИРНОВА
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Метеорологи прогнозируют теплую весну и лето в столичном регионе.Метеорологи прогнозируют теплую весну и лето в столичном регионе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на весну и лето 2020 года – во всей стране и в Москве в том числе. Если брать в среднем за все теплое полугодие, с апреля до сентября, то погода в столице будет в рамках климатических норм либо чуть теплее. Холодно точно не будет!

А вот детали по месяцам.

Апрель: температура и количество осадков в рамках климатической нормы. Это значит, что можно рассчитывать в среднем на +10...+11 градусов. Девять дней апреля обычно бывают дождливыми.

Май: теплее, чем обычно. В норме дневная температура +19...+20, это весной ждем примерно на градус выше. Дождей – сколько положено, то есть 8 мокрых дней за весь месяц.

Июнь: все в норме, и температура (+21...+22), и осадки (11 дней с дождями).

Июль: тоже. А нормы для макушки лета такие: +23...+24 градуса, 12 дней с дождями или грозами.

Август: жарче и суше, чем обычного. Обычная августовская погода – это +21...+22 градуса, этим летом должна быть выше. И да, речь о средней температуре месяца, никто не исключает 30-градусного зноя. Каждый третий день августа бывает мокрым – это в норме, а летом-2020 синоптики сулят дефицит осадков.

Сентябрь: обычная погода, в соответствии с климатическими нормам. То есть +15...+16 градусов и 11 дождливых дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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