2020-03-25T10:33:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Люди, переболевшие коронавирусом в Московской области: за сутки выписали еще 5 пациентов

По словам врачей, у всех них заболевание протекало в легкой форме
Семен ЕЛЕНИН
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На текущий момент специалисты зафиксировали в Московской области 41 случай подтвержденной коронавирусной инфекцииНа текущий момент специалисты зафиксировали в Московской области 41 случай подтвержденной коронавирусной инфекцииФото: REUTERS
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В Подмосковье за сутки список вылечившихся от коронавирусной инфекции увеличился сразу на пять человек.

«Пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области, - сообщили в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме».

Ранее сообщалось о двух выздоровевших в подмосковных больницах пациентов с COVID-2019. Таким образом - с учетом сегодняшних данных - их число увеличилось до 7 человек.

На текущий момент специалисты зафиксировали в Московской области 41 случай подтвержденной коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки выявили еще 6 человек. По данным Оперативного штаба, все они ранее прилетели из-за границы - рейсами «Аэрофлота» из Вены (12 марта), Мадрида (13 марта) и Женевы (14 марта). Если вы, ваши родные или знакомые также были пассажирами этих рейсов, срочно вызовите врача, позвонив по телефонам 8 (800) 550-50-30 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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