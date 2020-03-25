Люди, переболевшие коронавирусом в Московской области: за сутки выписали еще 5 пациентов

В Подмосковье за сутки список вылечившихся от коронавирусной инфекции увеличился сразу на пять человек.

«Пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области, - сообщили в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме».

Ранее сообщалось о двух выздоровевших в подмосковных больницах пациентов с COVID-2019. Таким образом - с учетом сегодняшних данных - их число увеличилось до 7 человек.

На текущий момент специалисты зафиксировали в Московской области 41 случай подтвержденной коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки выявили еще 6 человек. По данным Оперативного штаба, все они ранее прилетели из-за границы - рейсами «Аэрофлота» из Вены (12 марта), Мадрида (13 марта) и Женевы (14 марта). Если вы, ваши родные или знакомые также были пассажирами этих рейсов, срочно вызовите врача, позвонив по телефонам 8 (800) 550-50-30 или 112.