Количество зараженных коронавирусом в Москве на 25 марта 2020 года: за сутки выявили 120 новых случаев заболевания
120 новых случаев заболевания инфекцией COVID-2019 выявили у пациентов в Москве. Об этом рассказали в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.
«Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, - сообщили в штабе. - Все эти поездки были совершены за последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах».
По данным отчета федерального Оперативного штаба по коронавирусу, до этого наибольшее число заболевших фиксировалось в Москве 22 марта - 71 человек.
Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее в соцсетях обнародовал данные, что в его медучреждении на сегодня находятся 104 пациента с подтверждением коронавирусной инфекции.
Всего в Москве выявили с 4 марта 410 случаев заболевания.
За сутки новые случаи заболевания подтвердились в 20 регионах России. На текущий момент вирус зафиксировали в 55 регионах из 85. Общее число заболевших по России - 658 (29 пациентов уже выписаны).
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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