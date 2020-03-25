2020-03-25T12:30:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Москве на 25 марта 2020 года: за сутки выявили 120 новых случаев заболевания

Всего в столице 410 пациентов с COVID-2019 с начала пандемии
Семен ЕЛЕНИН
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120 новых случаев заболевания инфекцией COVID-2019 выявили у пациентов в Москве. Об этом рассказали в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.120 новых случаев заболевания инфекцией COVID-2019 выявили у пациентов в Москве. Об этом рассказали в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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120 новых случаев заболевания инфекцией COVID-2019 выявили у пациентов в Москве. Об этом рассказали в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

«Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, - сообщили в штабе. - Все эти поездки были совершены за последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах».

По данным отчета федерального Оперативного штаба по коронавирусу, до этого наибольшее число заболевших фиксировалось в Москве 22 марта - 71 человек.

Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее в соцсетях обнародовал данные, что в его медучреждении на сегодня находятся 104 пациента с подтверждением коронавирусной инфекции.

Всего в Москве выявили с 4 марта 410 случаев заболевания.

За сутки новые случаи заболевания подтвердились в 20 регионах России. На текущий момент вирус зафиксировали в 55 регионах из 85. Общее число заболевших по России - 658 (29 пациентов уже выписаны).

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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