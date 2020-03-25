"Люди в обморок падали": в аэропортах Москвы на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров

Россия ввела жесткие ограничения по авиасообщению с другими странами. Поезда за границу тоже теперь не ходят. В итоге в столичных аэропортах скопились - если верить экспертам - тысячи граждан разных стран, которые не могут улететь домой. Число рейсов на вылет сокращено до минимума. А где-то и вообще до нуля. Больше всего досталось мигрантам из среднеазиатских стран - Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Их в России традиционно больше граждан других государств.

«ДИАСПОРА ПОМОГАЕТ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ»

- Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов, - рассказывает глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. - Цены в аэропорту на еду, сами знаете, какие. Да и спать на металлических сидениях невозможно. А ведь там не только мужчины есть, среди застрявших, но и женщины с детьми, и пожилые. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали.

Впрочем, к России здесь вряд ли могут быть претензии. Тот же Узбекистан, например, тоже закрыл свои воздушные и железнодорожные границы. Мы же разрешили среднеазиатским странам совершать чартерные рейсы для вывоза собственных граждан. То есть, в Москву борт летит пустой, здесь в него садятся азиатские соотечественники и - домой. И вот с этим как раз возникла проблема. Родные республики пока просто не готовы принимать такое количество собственных граждан.

- У нас в стране уже введен режим чрезвычайной ситуации, - объясняет «Комсомольской правде» инкогнито сотрудник посольства Киргизии в РФ. - Всех приехавших из-за границы, нужно отправлять на двухнедельный карантин, выявлять среди них зараженных, обеспечивать едой. Больничных мощностей для этого не хватает, поэтому решается вопрос с помещениями, под эти нужды освобождают здания лицеев, например. Начали прилетать самолеты с гражданами Киргизии, которые были на хадже в Саудовской Аравии. Они пока в приоритете.

Теперь из Москвы в Бишкек ежедневно летает только один чартерный рейс. Естественно, вместить всех желающих он не может.

- Но ситуация потихоньку налаживается, - считает работающий в Москве журналист портала kginfo.ru Асылбек Эгембердиев. - Застрявшим в аэропортах диаспора помогает горячим питанием.

По словам Усмана Батарова, Узбекистана тоже присылает по одному-два рейса в день. Вместо 20-25 в обычное время.

- При этом авиакомпания «Узбекистан» свои расходы на пустой перелет в Москву заложила в билеты - они теперь в 2-3 раза дороже, чем обычно. И то не достать.

В НАКОПИТЕЛЕ

Киргизия вместе с Россией входит в Евразийский экономический союз, поэтому киргизы имеют право работать в РФ без патентов и с миграционными послаблениями. Так что им проще.

- Самые сложные случаи сейчас в аэропортах - у граждан Узбекистана и Таджикистана, которые просто пытались переехать через границу и вернуться, чтобы «обнулить» срок пребывания на территории России, - говорит Усман Баратов. - Мне сегодня только из «Внуково» звонил мужчина, узбек, он полетел в Армению и тут же вернулся. Но к тому времени границу закрыли, и он который день находится в накопительной зоне. Никуда выйти не может. Денег почти нет. Разве нельзя что-то придумать для таких людей?

Напомним, МВД России на днях продлило сроки пребывания иностранцам, у кого они истекли.

- Это еще повезло, что коронавирус случился весной, а не осенью, - рассуждает Баратов. - Потому что весной из Узбекистана идет большой поток трудовых мигрантов в Россию. В Узбекистан летят полупустые самолеты, а обратно - без свободных мест. Люди едут работать на теплое время года. А осенью они наоборот уезжают переждать зиму дома. Если сейчас счет застрявших идет на тысячи, то в октябре-ноябре их было бы в десятки раз больше!

В итоге в столичных аэропортах скопились - если верить экспертам - тысячи граждан разных стран, которые не могут улететь домой.Фото: предоставлено очевидцем

«ОДНОГО ТУТ СКОРАЯ УВОЗИЛА - ОРВИ»

В хостеле на окраине Западного Дегунино - тишина. Будни, полдень, все местные обитатели на работе. Только тетенька-администратор скучает на своем посту. И вдруг я. В медицинской маске.

- Болеете, что ли? - зыркает подозрительно.

- Нет, - говорю, - На всякий случай.

Я тут под видом потенциального клиента. Прошу показать «номера». В большой комнате на 16 мест (двухъярусные кровати по всему периметру) легкий мужской «аромат». 400 рублей в сутки за койкоместо. Если платишь сразу за месяц, на круг получится дешевле.

Женщина рассказывает, что на их хостеле коронавирусный карантин пока никак не отразился.

- Как месяц назад около сорока человек проживало, так и сейчас. У нас примерно половина обитателей - россияне из регионов, половина - приезжие, из Средней Азии в основном. Но пока, тьфу-тьфу-тьфу, никакой паники, никто не уезжает.

Через три двора еще один хостел, гостиница для трудовых мигрантов. Тут тоже, как уверяют, исхода жильцов пока нет. Расспрашиваю, какие у них тут меры предосторожности соблюдают. Ну, может, температуру всем по вечерам мерят. Или антисептик в туалете.

- Нет. Температуру ребята сам себе мерят, если надо, - бурчит стоящий у входа охранник - руки в брюки. - У нас тут на прошлой неделе увозили одного. Поднялась у парня температура. Мы сразу скорую вызвали. Но его через несколько дней вернули. Все нормально. Просто ОРВИ.

ПО «ДОМАМ»!

В павильоне у Бахтиера (он из Узбекистана) кроме меня ни души. Рынок «Бухта» на Дмитровском шоссе - четыре этажа овощей-фруктов, консерваций, хозтоваров, бакалеи и прочей всякой всячины. Бахтиер торгует рыбой. В мелкой ледяной крошке на витринах выложены форель, дорадо, тунец огромный. Не мороженная. Свежачок! В «аквариуме» даже живой камчатский краб - размером с кастрюлю - разминается. А вот покупателей почти нет.

Местные продавцы в ожидании, что «Бухту», как и другие московские рынки, вот-вот закроют. На неопределенное время. Как место массового скопления людей.

- Сначала сказали, что в этот понедельник уже закроемся. Потом что-то переиграли. Пока работаем. Думаю, еще пара дней и все. Домой улететь не смогу, - размышляет Бахтиер. - Придется просто дома сидеть. Без денег. У нас же сдельная оплата, за смену получаешь. А если не работает рынок - кто же тебе платить будет?

Бойкие девицы-молдованки из овощного отдела тоже жалуются:

- Народ только картошку да лук набирает. Клубнику, мандарины и прочие вкусные вещи почти не покупают. Экономят!

В разговор вступает парень-таджик, который здесь пашет грузчиком. И он про то же: вот-вот останется без работы, на родину уехать не сможет. Пока денег хватит, будет сидеть в хостеле.

- А потом?

- А потом не знаю…

Журналист Асылбек Эгембердиев рассказывает, что процентов 70 приезжих из Киргизии в Москве работают в сфере услуг. Их охотно берут, потому что граждане Киргизии: а) могут работать в РФ без патента, б) хорошо говорят на русском. Продавцы в сетях фастфуда, обслуживающий персонал в гостиницах, фитнес-центрах, спорткомплексах. Многие объекты временно приостановили свою работу. В ближайшее время, возможно, то же случится со сферой общепита.

- Знаю, что в наше посольство были звонки от людей, которые потеряли работу и не могут улететь домой, - продолжает Эгембердиев. - Им советуют переждать, самоизолироваться в съемных квартирах или общежитиях. Но ведь у них нет накоплений. Живут на то, что заработал здесь и сейчас. Ну, посидят они так месяц. Продукты и деньги кончатся. И дальше что? Кто им поможет?

Вопрос, конечно, интересный.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Чтобы не произошло взрыва, нужно договариваться»

В фейсбуках приходилось встречать мнение: мол, если сейчас всю эту армию мигрантов из-за коронавируса сократят, временно оставят без работы, не пойдут ли самые лихие джигиты, когда есть нечего будет, по улицам на пропитание искать? Не ждать ли всплеск этнической преступности?

- Возможно, кто-то и пойдет на улицы. Но это не будет тенденцией, - считает социолог, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский. - Просто побоятся. Всюду камеры, у патентников - а это большая часть работающих у нас узбеков и таджиков - пальчики откатаны.

- В нашу пользу и сезонный фактор, - говорит исполнительный директор Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра, демограф, кандидат социологических наук Игорь Белобородов. - Уже в апреле на территории России было бы гораздо больше мигрантов, приехавших на заработки. Сейчас нам нужно как-то начать сотрудничать с диаспорами и религиозными лидерами, с людьми, к которым приезжие тех или иных стран прислушиваются. Нужна разъяснительная работа, что этот карантинный период надо пережить, как бы ни было трудно. Объяснять, что рваться домой сейчас бессмысленно и даже вредно - чтоб не ставить под угрозу возможного заражения коронавирусом своих родных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768675" frameborder="0"></iframe> В аэропортах на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров.

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