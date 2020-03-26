Москва не оставляет горожан!

Вспышка опасной инфекции в мире перевернула жизнь каждого человека. Россия успешно справляется с коронавирусом, и количество зараженных растет не так быстро, как в других странах. Все заболевшие получают необходимую помощь. Но в поддержке сегодня нуждаются и те, кто в сложившейся ситуации испытывает трудности в работе и дома. Город и лично мэр Москвы Сергей Собянин принимают все возможные меры, чтобы снизить ущерб для разных жителей, в том числе социально незащищенных людей и бизнеса. Мы узнали, как в столице поддерживают тех, кому приходится сейчас нелегко из-за коронавируса. Вот что получают...

Люди старшего поколения

Москвичам старше 65 лет, оказавшимся на карантине из-за коронавируса, дадут выплату в 4000 рублей.

Напомним, по указу мэра с 26 марта до 14 апреля обязаны оставаться дома москвичи старше 65 лет и жители с хроническими болезнями (например, сахарный диабет, астма, состояние после инсульта или инфаркта).

По данным столичных властей, компенсацию получат 1,9 миллиона москвичей. Для этого из резервного фонда города достанут 7,6 миллиарда рублей. В ближайшие три дня, то есть до конца этой недели, пожилым людям автоматически без заявления перечислят на карточки первые 2000 рублей. Тем, кто обычно получает социальные выплаты через почтовые отделения, деньги принесут домой. Об этом заранее сообщат.

Остальное дадут после 12 апреля, то есть сразу как отменят карантин. В указе говорится, что остаток в 2 тысячи рублей полагается только тем, у кого не будет систематических нарушений домашнего режима. Но пока не ясно, как собираются отслеживать гуляк и станут ли их наказывать.

Тем, у кого есть хронические болезни (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезни почек, онкология, инфаркт, инсульт и др.), независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, для оформления разовой выплаты нужно позвонить на горячую линию - (495) 870-45-09. Оператор запишет заявку. Потом с человеком свяжется сотрудник районного отдела социальной защиты. Он уточнит реквизиты банковского счета и другую необходимую информацию для перечисления денег. Личных заявлений жителям оформлять не надо.

Школьники из семей льготников

До 12 апреля включительно в столице закрыты все учебные заведения. Но школьники, имеющие право на бесплатное горячее питание, смогут получить продуктовые наборы. В них входят продукты первой необходимости, например, крупы, макароны, молоко, масло, сахар, чай, какао, в том числе и соки, детские сухие завтраки, шоколад. Выдачей наборов займутся школы. Семьям сообщат об этом через школьные сайты, чаты классов в мессенджерах, по телефону. Тем самым столичные власти поддерживают семьи с небольшими доходами.

Медработники

Московским медикам, спасающим зараженных коронавирусом, полагается дополнительная денежная надбавка к окладу. «Особое внимание сфокусировано на лечении пациентов с пневмонией, которая в отдельных случаях может быть вызвана осложнениями инфекции, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Мы стараемся поощрять наших медиков и дополнительно выплатим им надбавку.

Так, врачи перепрофилированных больниц получат по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие - 30 тысяч рублей. Молодые специалисты-ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тысяч рублей».

По ее словам, всего в расчете на три месяца медицинским работникам выплатят около 620 миллионов рублей. Деньги поступят в поликлиники и больницы в виде субсидий. Затем их выплатят непосредственно сотрудникам. Напомним, в городе дополнительно для помощи пациентам с пневмонией перепрофилируются несколько крупных больниц и специализированных стационаров. Кроме того, усилена выездная медицинская служба поликлиник. Для этого к работе дополнительно привлекаются 750 ординаторов.

Бизнесмены

Коронавирус серьезно потрепал мировую экономику. Москва утвердила первый пакет мер антикризисной поддержки столичного бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и ограничений из-за распространения коронавируса. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин. Помощь выглядит так.

1. До 31 декабря 2020 года продлен срок оплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Это касается налогоплательщиков-компаний в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

2. До 31 декабря 2020 года продлен срок оплаты торгового сбора. Этот пункт начнет действовать со дня вступления в силу федерального закона, по которому местные власти вправе будут сами продлевать даты оплаты региональных и местных налогов и сборов.

3. От арендной платы освобождаются компании в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, арендующих земельные участки и помещения в городской собственности.

При этом аренду скостят, только если компании вынуждены были остановить работу из-за режима повышенной готовности. Плату с них не возьмут за все то время, которое они провели в простое.

4. До 31 декабря 2020 года действует отсрочка арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и помещений в городской собственности. Это касается компаний в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма. Такие же отсрочки и освобождения от арендной платы дадут городские предприятия и учреждения, сами сдающие в аренду земельные участки и помещения.

5. На 50% уменьшается плата по договорам с разрешением на торговлю. Это касается нестационарных торговых точек (ларьков, павильонов) малого и среднего бизнеса в переходах и вестибюлях метро. Плату скостят на все время действия в городе режима повышенной готовности.

Помощь с 3-го по 5-й пункт из этого списка фирмы, компании и индивидуальные предприниматели могут получить по заявлению.

КСТАТИ

Пожилым людям, которые сидят во время карантина на даче, помогут с отоплением. «Погода обещает быть теплой, но все же пока не май месяц, - написал мэр Сергей Собянин в своем блоге. - Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам.

Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии (495) 870-45-09».