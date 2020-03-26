Московские гаишники объявили охоту на машины «мертвых душ»

Почти два года после смерти тещи айтишник из Москвы Иван Т. гонял по городу на ее машине. Гонял в прямом смысле слова. За это время на адрес покойной пришли более трехсот штрафов на общую сумму почти в полмиллиона рублей. Знала бы теща о приключениях зятька, точно в гробу перевернулась бы. Иван собрал полную коллекцию: превышение скорости, выезд на встречку, движение по полосе общественного транспорта. Все эти штрафы были выписаны приборами автоматической фиксации. А «письма счастья» приходили на адрес покойной владелицы авто. Лафа закончилась, когда Иван попался. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД и теперь ему все-таки придется заплатить штрафы. Москвич уже получил извещение о начале судебного процесса.

Таких хитрецов как Иван - в Москве сотни тысяч. Пользуясь лазейкой в законодательстве, они уходят от оплаты штрафов и пользуются машинами, оформленными на покойных родственников. Настоящую войну им объявила столичная Госавтоинспекция. Несколько недель назад в Москве объявили что-то вроде охоты машины, оформленные на «мертвых душ». И это не просто рейд. Ловить их будут в ежедневном режиме. И первые результаты уже есть.

- Только в марте текущего года сотрудниками ГИБДД задержано 75 транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Москве. - Водители данных автомобилей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке (штраф 800 рублей) , а также за управление с недействительным полисом ОСАГО (штраф 800 рублей).

Помимо штрафов с машин «мертвых душ» снимают госномера, а у водителей изымают свидетельство о регистрации транспортного средства. После такого, хочешь не хочешь, придется ехать и регистрировать авто по всем правилам.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Доехать можно только до гаража!»

- По действующему законодательству в случае смерти владельца машины все документы на нее: ПТС, свидетельство о регистрации и даже страховой полис теряют свою законную силу. Любые доверенности, которые выдал умерший владелец, также становятся недействительными, - объяснил адвокат Евгений Маслов. - Если ГИБДД в курсе смерти собственника, регистрация транспортного средства аннулируется. Какие-либо регистрационные действия с автомобилем после смерти владельца могут признать недействительными. То есть переоформить или продать автомобиль сразу не получится.

Если вы наследник, распоряжаться автомобилем вы сможете не ранее чем через шесть месяцев после смерти собственника. То есть только после вступления в наследство. Доехать на машине можно только в гараж, где ей предстоит стоят как минимум полгода. Распоряжаться автомобилем можно только после вступления в наследство. Пользоваться машиной с недействительными регистрационными документами нельзя. По закону это рассматривается как управление транспортным средством без документов, которые предусмотрены правилами дорожного движения. За период со смерти владельца до вступления в наследство никаких штрафов с камер быть не может. Но если вдруг такие штрафы по какой-то причине появятся, оплачивать их придется наследнику.