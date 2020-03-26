2020-03-26T09:27:30+03:00
Здоровье

Найти и обезвредить: тесты на коронавирус теперь можно сдать в двух крупнейших частных лабораториях

Обе клиники прошли аккредитацию в Роспотребнадзоре
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Работать медики будут в специальных защитных костюмах и маскахРаботать медики будут в специальных защитных костюмах и маскахФото: REUTERS
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С 26 марта сразу две крупнейшие частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» начинают принимать всех желающих для тестирования на коронавирус SARS-CoV-2. Обе клиники прошли аккредитацию в Роспотребнадзоре и действуют официально.

Тестирование на заражение корнавирусом проводится при помощи забора двух мазков (из зева и из носа) и осуществляется с помощью разработок отечественного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Приходить на такое тестирование стоит, если у вас нет явных симптомов острого респираторного заболевания и подозрений на коронавирус, то есть (из самых распространенных) нет температуры, кашля. Если симптомы проявлены, нужно вызвать врача на дом.

В лаборатории «Гемотест» анализ принимают не во всех отделениях, список можно уточнить на официальном сайте лаборатории. Это 2 отделения в Москве и 6 отделений в Подмосковье. Приходить просят натощак, не чистить зубы, не полоскать горло и не промывать нос. При себе иметь паспорт и 1900 рублей, срок готовности результатов – 2 дня (метод ПЦР-тестирования) и получить их можно по электронной почте. Правда, если заражение COVID-19 подтвердится, то диагноз в тайне не останется, о нем сообщат в Роспотребнадзор для повторного подтверждения.

Чтобы обеспечить безопасность клиентов, в лаборатории ведется предварительная запись. Как ожидается, она предотвратит толкотню и скученность в коридорах ожидания. Приемный кабинет будут дезинфицировать каждого посетителя, но при этом, как обещают, сама процедура займет всего несколько минут.

Лаборатории «Хеликс» принимают население Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В каких именно отделениях, можно узнать через контактный центр компании по телефону, указанному на официальном сайте. Таким же образом – по телефону и на сайте онлайн можно записаться на сдачу анализа.

Из 370 лабораторных центров по стране задействуют 130. Стоимость тестирования ниже, чем в «Гемотесте». Сам тест стоит 600 рублей, а стоимость за взятие биологического материала будет варьироваться в зависимости от города. В Москве 300 рублей, в Санкт-Петербурге 200 рублей, в Екатеринбурге 180 рублей. В сумме лаборатории смогут производить до 2 500 исследований в сутки.

В пресс-службе компании пояснили, что каждый пациент будет приниматься индивидуально, предполагается, что в медцентре будут находиться только один клиент, пришедший сдать тест на COVID-19, и медперсонал.

После забора материала кабинет продезинфицируют. Работать медики будут в специальных защитных костюмах и масках. Скрининг на коронавирус в медцентрах компании доступен только бессимптомным пациентам, подчеркнули в пресс-службе. Каждый пациент при онлайн-записи будет проходить опрос о пребывании его в странах с напряженной эпидемической ситуацией за последние 2 недели или контакте с людьми, прибывшими из таких стран. При входе в диагностический центр всем измерят температуру тела бесконтактно.

Ценовую доступность в «Хеликсе» объясняют социальной значимостью тестирования, ведь распознавание COVID-19 на ранних сроках при так называемом бессимптомном течении болезни может прервать цепочку распространения вируса.

- Мы надеемся, что такое решение сделает тест на COVID-19 доступным для всех слоев населения России и позволит любому человеку сдать анализ в максимально безопасных и комфортных условиях – а значит, диагностировать как можно большее количество населения и остановить распространение инфекции, - комментирует ситуацию гендиректор «Хеликс» Юрий Андрейчук.

А в это время

Негосударственная клиника МЕДСИ переоборудовала свой многопрофильный стационар в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией. Пациенты будут приниматься и по полисам ОМС, и по ДМС.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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