Коронавирус в Московской области: Какие меры вводятся в Подмосковье с 26 марта

В Московской области ввели новый список дополнительных мер, которые должны приостановить распространения коронавирусной инфекции. Постановление об этом накануне подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Расскажем об основных ограничениях.

1. Под временным запретом - любые массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе. При этом - объясняют в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу - НЕ ЗАПРЕЩЕНО гулять в парках или скверах в одиночку или семьями.

2. Ранее губернатор уже попросил перейти в режим самоизоляции жителей Подмосковья старше 65 лет, а также людей, имеющих хронические болезни - и те, и другие во время карантина по коронавирусу входят в группу высокого риска. Их просят выходить из дома (в магазин или аптеку) только в случае крайней необходимости. При этом насчет доставки продуктов и лекарств могут помочь соцработники и волонтеры. Попросить о подобной помощи можно по телефону 8 (498) 602-84-50.

3. Требование о самоизоляции не распространяется на пожилых медработников (от 65 лет и старше), а также руководителей и сотрудников организаций, чиновников, «чье нахождение на рабочем месте является критически важным».

4. С 26 марта (и это тоже временно!) льготным проездом на общественном транспорте не смогут воспользоваться те же граждане от 65 лет, хронические больные, студенты колледжей и вузов, а также школьники 5 класса и старше.

5. Стоматологии могут оказывать помощь только в экстренных случаях.

6. Временно закрываются общественные бани и душевые.

7. Временно закрыты библиотеки, досуговые центры, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты и ночные клубы.

Напомним, по состоянию на 25 марта на территории Подмосковья подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. При этом 7 пациентов уже выписаны после успешного лечения.

Также ранее Оперативный штаб Подмосковья по коронавирусу опубликовал карту госпитализаций с положительными тестами на COVID-2019. В настоящий момент среди заболевших больше всего жителей Одинцова, Реутова, Истры, Красногорска и Раменского. Всего в этом списке 18 городских округов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться

О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый (подробности)

Психиатр рассказал, как не сойти ума от страха за близких во время коронавируса

Говорите по телефону или скайпу с вашими пожилыми родителями по несколько раз в день и напоминайте, что оставаться дома - важно (подробности)