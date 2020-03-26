2020-03-26T11:48:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве: За сутки COVID-2019 заболели 136 человек

Общее число пациентов с подтвержденной инфекцией в столице - 546
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число заболевших COVID-2019 в столице увеличилось до 546 человекОбщее число заболевших COVID-2019 в столице увеличилось до 546 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в московских больницах выявили еще 136 пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Таким образом, общее число заболевших COVID-2019 в столице увеличилось до 546 человек.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», вчера в Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом - 88 лет и 73 года. Инфекция дала осложнение на легкие и развилась в пневмонию.

На текущий момент из городских больниц выписали 15 пациентов, которые при помощи врачей вылечились от вируса.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал новый список ограничений, которые будут введены на нерабочую неделю, которую ранее объявил Владимир Путин. Так, с 28 марта по 5 апреля в мегаполисе не будут работать рестораны и кафе, магазины (кроме продуктовых и аптек), парикхмахерские, закроют на вход крупнейшие парки. Власти города попросили жителей сократить до минимума свои контакты, а пожилым людям старше 65 лет и горожанам, у которых есть хронические заболевания, запрещено выходить из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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