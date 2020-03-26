Берем мусор в оборот

Зачем это нам?

Сегодня во всем мире задумываются над решением проблемы сокращения объема отходов, которые попадают на полигоны. Наша страна тоже не исключение, и переформатирование отрасли обращения с отходами, по сути, одно из направлений госполитики. Странно было бы Москве стоять в стороне. Тем более мы получили четкий сигнал от москвичей. Опросы в прошлом году показали, что подавляющее большинство жителей города, почти 90 процентов, поддерживают раздельный сбор как подход к обращению с отходами, как часть новой экологической культуры. Половина сказали, что будут сортировать мусор, если во дворе появятся контейнеры. Игнорировать этот запрос было бы неправильно с нашей стороны. Подчеркну, что Москва в сжатые сроки создала инфраструктуру для раздельного сбора, чтобы дать москвичам возможность внести свой вклад в улучшение экологии. Ведь чем больше отходов мы отправим на переработку, тем меньше их поедет на полигоны.

Почему около жилых домов ставят только два типа контейнеров, хотя полезного хлама гораздо больше?

Прежде чем принять решение, по какому пути пойти, мы, разумеется, изучили зарубежный опыт. Безусловно, нам знаком рынок упаковки, товаров. Понятно, что существуют разные виды пластика, бумаги, металла, стекла. Но в условиях мегаполиса довольно сложно и затратно организовать сортировку в квартире сразу по всем и даже по самым часто встречающимся видам отходов. Причем затратно прежде всего с точки зрения москвичей: придется ставить на кухне несколько емкостей, во дворах много разных контейнеров, а это ведь парковочные места, пускать по маршрутам несколько мусоровозов - отдельные за каждым видом отходов. Поэтому мы выбрали наиболее оптимальную, но в то же время эффективную систему. Достаточно просто разделить отходы на чистые - это то самое вторсырье: бутылки, упаковка, и грязные - это в первую очередь пищевые отходы, но также и любые загрязненные отходы. Те же бутылочки из-под йогурта, если, например, нет желания, времени их ополоснуть, то нужно выбрасывать в серый бак со смешанными отходами. Но лучше, конечно, ополоснуть и выбросить в синий бак с вторсырьем. Почему нужно мыть отходы? В этом как раз и суть: когда мы выбрасываем все вместе, то потенциальное вторсырье загрязняется, пропитывается запахами и становится непригодным для переработки. Если же мы на самом первом этапе образования отходов, то есть у себя дома, отделили грязное от чистого, то последнее как раз можно пустить во вторичный оборот, дать таким отходам новую жизнь.

ЦИФРА

Около 8 миллионов тонн отходов ежегодно образуется в Москве.

Куда повезут вторсырье и что из него сделают?

Мусоровозы отвозят отходы на мусоросортировочные предприятия. Там чистое вторсырье - мы еще называем его полезными компонентами - делят по фракциям: разным видам пластика, отдельно - бумагу, отдельно - картон, разные виды металла и т. д. И уже после этого сгруппированные по видам отходы отвозят на перерабатывающие предприятия.

Из вторсырья можно получить много новых изделий. Например, из макулатуры делают картонные упаковки, рулоны бумаги, строительные и изоляционные материалы, гофрокартон, из металла - алюминиевые банки, детали для машиностроения. Из пластика можно получить новые ПЭТ-бутылки, упаковки, контейнеры и ящики, строительные материалы и полиэстеровую одежду.

Из вторсырья можно получить много новых изделий.Фото: Shutterstock

Будут ли заваривать мусоропроводы в домах?

Принудительно - нет, это дело добровольное. Жители могут продолжать пользоваться мусоропроводом, но желательно выбрасывать туда смешанные отходы.

Если вы хотите, чтобы в вашем подъезде заварили мусоропровод, с этим вопросом можно обратиться в управляющую компанию, чтобы провести общее собрание жильцов и принять решение по этому вопросу.

Что дальше?

Сейчас две главные задачи:

Первая - рассказать как можно большему числу жителей и гостей города о системе раздельного сбора, правилах, почему это важно.

Вторая - устранить все недостатки, недочеты в работе самой системы: проследить, чтобы везде были контейнеры, чтобы они никуда не исчезали, чтобы были правильно расставлены. И здесь мы призываем всех москвичей помочь нам. Сообщать на горячую линию, писать нам в соцсетях, если заметили какие-то ошибки дворников, мусоровывозящих компаний, если есть идеи, как оптимизировать, улучшить работу системы.

При этом важно, что все запущенные ранее пилотные проекты сохранятся. Установленные контейнеры типа «колокол» для пластика и стекла - один из удачных примеров за последние годы. Опыт их использования тоже показывает, что москвичи готовы к раздельному сбору. Чистота накапливаемых в них фракций около 60%, и это считается очень хорошим показателем.

ЦИФРА

Около 50% коммунальных отходов могут быть переработаны при переходе на раздельный сбор