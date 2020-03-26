Закрытие парков Москвы из-за коронавируса: в «Зарядье» - заборы, в Парке Горького – ворота на ключ

В столице продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Впереди семь нерабочих дней, но это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение с 28 марта по 5 апреля ввести дополнительные ограничения. В частности, закрыть парки.

- Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково», - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Казалось бы, как закрыть парки? Это же уличное пространство, лавочки, деревья. Но все же способы есть.

В Парке Горького есть забор, а еще ворота – их закрыли с 26 марта на ключ. В Сокольниках также закрыли входные группы, не дожидаясь даты, рекомендуемой мэром города.

- Настал тот момент, когда необходимо закрыть Парк Горького, чтобы защитить вас – наших посетителей и снизить уровень угрозы для вашего здоровья. В настоящее время закрыты территории Партера, Нескучного сада, Музеона и Воробьевых гор, входящих в состав Парка Горького. Не работают Зеленая школа, Музей Парка Горького и Смотровая площадка, Сувенирный магазин, Лекторий, Nike Box MSK, Вернисаж в Музеоне, все развлекательные мероприятия отменены, - сообщили в пресс-службе Парка Горького.

В Парке Горького в ближайшее время появятся сигнальные ленты, продолжат дежурство охранники, чтобы избежать прохода на парковую территорию. Стоит напомнить, что в Парке запустили онлайн-экскурсии.

- В связи с эпидемиологической обстановкой и распространением коронавируса территория парка «Сокольники» временно закрыта для посещения. Все объекты также приостановили деятельность, а развлекательные мероприятия отменены, - сказали в парке «Сокольники».

В «Зарядье» есть камеры видеонаблюдения, а также продолжит работу Росгвардия, которая ограничит проникновение посторонних на парковую территорию.Фото: Алиса ТИТКО

Территория ВДНХ также полностью огорожена забором, только кажется, что она открытая.

- Мы закроем все входы, в том числе для проезда автотранспорта контрольно-пропускные пункты «Север-1», «Север-2», «Север-3», «Совхозный», «Хованский», «Лихоборский», - рассказали на ВДНХ.

А как же такие открытые парки, как «Зарядье»? Там же замысел был таким «из города в парк» - никаких заборов. Но теперь они появились. Напомним, что в «Зарядье» есть камеры видеонаблюдения, а также продолжит работу Росгвардия, которая ограничит проникновение посторонних на парковую территорию.

- В связи с расширением ограничительных мер по борьбе с вирусными инфекциями вся территория парка закрыта для посетителей, - рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».

ВАЖНО

Под закрытие попали только крупные парки, где собираются много людей. Большинство парков у дома продолжат работу.

КСТАТИ

Закрыт «Аптекарский огород»

Ботанический сад «Аптекарский огород» закрылся еще 19 марта и открыть свои двери планирует после стабилизации обстановки по коронавирусной инфекции в Москве.

- У нас появились виртуальные экскурсии «Что сейчас цветет?» по оранжереям – гуляем по цветущему саду и узнаем много нового. Проводим розыгрыши книжек о растениях, радуем наших подписчиков фото и видео из закрытого сада. Правда, ароматы и пение птиц не передать – верим в скорое открытие сада, - рассказали в «Аптекарском огороде».

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