2020-03-26T13:52:59+03:00
Общество

Разделяй правильно!

Чистая Москва
Светлана ОЛИФИРОВА
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Один из первых цивилизованных мусорных контейнеров для жилых домов придумал в 1883 году префект Парижа Эжен Пубель. Подписанный им декрет обязал владельцев парижских домов снабжать жильцов емкостью с крышкой для сбора отходов. Это был бак из железа или обитого жестью дерева вместимостью от 40 до 120 литров. Пубель даже пытался ввести раздельный сбор отходов, но горожане не поддержали его. Более того, стали высмеивать и даже прозвали мусорный бак по фамилии инициатора новшества - «пубель». Кстати, французы до сих пор так и называют контейнеры для отходов.

Из книги Мирко Мазелли «История мусора. От древних отходов до переработки пластика».

ВОПРОС - РЕБРОМ

Обязаны ли дворники выполнять эти правила?

Сортировка мусора - дело добровольное для жителей. А для всех коммунальных служб, включая дворников, - обязательное.

Если вы увидели, что на контейнерной площадке дворник сваливает в одну кучу смешанные и сортированные отходы, тогда сообщите об этом на выбор - по телефону горячей линии, в мобильном приложении или на сайте «Наш город», отметив аккаунт Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в Twitter тегом @DGKH_mos_ru. Желательно добавить к своему обращению фотографию или видеосъемку факта нарушения.

КСТАТИ

Батарейки и лампочки - отдельно

Многих интересует, можно ли выбрасывать в баки с вторсырьем ненужные батарейки, лампочки, сломанные градусники, гаджеты и бытовую технику. В столичном Департаменте ЖКХ объясняют, что такие отходы надо собирать раздельно. В них содержатся опасные металлы, которые не должны попасть на общий полигон.

Точки сбора подобных отходов создаются на базе управляющих компаний. Также специальные коробки для отработавших свое батареек и лампочек ставят в супермаркетах, офисных центрах и лавках с экотоварами. А крупные магазины электроники принимают б/у технику и даже иногда в обмен на скидки на новую!

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Все замечания можно направлять в раздел «Уборка и мусор» на портале «Наш город» (gorod.mos.ru).

Работает также телефон горячей линии: +7 (495) 150-75-43, в будни с 8.00 до 17.00.

ЦИФРА

Около 370 кг отходов в год производит каждый житель Москвы

СКАЗАНО

instagram.com

instagram.com

Полина ГАГАРИНА, певица:

- Для меня это очень важная тема, потому что я мама, у меня двое детей. Старший уже умеет разделять мусор, а младшей этому еще предстоит научиться. Я стала настоящей экоактивисткой. Я свела с ума всю свою семью, своих друзей. Все разделяют мусор, если какой-то пластик попал не туда, то я их удушить готова, это факт! У нас дома стоят разные контейнеры для пластика, бумаги, стекла, тетрапаков. Это не должно напрягать. Раздельный сбор мусора должен стать такой же нормой, как чистить зубы по утрам.

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