Эксперты составили карту самых благоприятных районов Москвы, чтобы переждать карантин

Жителям столицы, как известно, рекомендовано свести свои контакты к минимуму. Многие уже вторую неделю работают удаленно, из дома, общественным транспортом не пользуются. Впереди - объявленная Президентом нерабочая неделя, на которую в Москве закроются рестораны, кафе, крупные парки и непродовольственные магазины. В общем, чтобы случайно не подхватить где-нибудь коронавирус и не передать его своим близким, горожан просят посидеть по домам, в кругу семьи. В режиме самоизоляции. Ну, максимум - в случае крайней необходимости выйти до ближайшего магазина и снова домой.

Между тем, эксперты составили карту самых благоприятных районов Москвы, чтобы переждать коронавирусный карантин. Специалисты аналитических компаний RRG и Habidatum провели собственное исследование и составил рейтинг районов.

«Нами было выбрано 130 районов Москвы - в старых границах и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы», - уточняют исследователи.

В формуле их подсчетов учитывалось множество важных факторов. Например - благодаря данным операторов сотовой связи, фиксирующим сигналы телефонов на определенной территории - плотность ночного (то есть, постоянного) и дневного населения районов. Плюс количество продуктовых и магазинов с повседневными товарами, аптек и поликлиник на каждые 10 тысяч жителей. Плюс близость продуктовых магазинов и аптек к домам (считали в метрах, чем меньше человеку идти до ближайшей точки, тем лучше).

По всем этим факторам каждому району начислялись определенные баллы, которые потом по всем параметрам суммировались.

В итоге первые строчки в рейтинге получили районы, в-основном расположенные за МКАД - Косино-Ухтомское, Щербинка, Южное Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское, районы Зеленограда.

А в списке наименее привлекательных для самоизоляции районов оказались Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское, Дорогомилово.

- Это высокоплотные районы, где наряду с относительно высокими доходами жителей не всегда в достаточной степени развита необходимая первичная инфраструктура, расположенная в непосредственной близости, - объяснил «Комсомольской Правде» Директор департамента геомаркетинга и ГИС-анализа компании RRG Вадим Каминский.

- И что же теперь делать жителям этих районов?

- Разумеется, не нужно подаваться панике или просто расстраиваться. Просто примите эту информацию к сведению. Если ваш район в нижних зонах нашего рейтинга, для вас это звоночек, что нужно быть еще более бдительным: стараться не покидать дом, пользоваться сервисами доставки либо заходить в магазины и аптеки, когда там меньше всего людей.

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