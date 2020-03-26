«Это вам не праздники!»: парковка в Москве на неделе выходных останется платной

Как только президент объявил не рабочей всю следующую неделю, автомобилисты Москвы с замиранием сердца ждали новость об отмене платы за парковку. Но не дождались. Московский паркинг, что, кстати, вполне логично, будет работать в обычном режиме. Объяснение простое: карантин – это вам не праздники.

- Плата за парковку будет взиматься с 30 марта по 4 апреля. В воскресенье, 5 апреля, все парковки, кроме тех, на которых установлен повышенный тариф 380 рублей в час, будут бесплатными, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Московского паркинга.

В АМПП рекомендуют москвичам в эти дни по возможности не выходить из дома и не пользоваться личным транспортом. Сервисы московского паркинга будут доступны онлайн.

- Все заявки на выдачу, продление и изменение парковочных разрешений на предстоящей неделе будут продолжать рассматриваться в установленный срок, при этом оформить заявку можно только на сайте mos.ru. В МФЦ на период объявленных выходных эта услуга производиться не будет, - сообщили в пресс-службе АМПП.

Напомним, в своем обращении к нации в среду, 25 марта, Владимир Путин рассказал о дополнительных мерах, связанных с распространением коронавируса.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

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