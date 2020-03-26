2020-03-26T17:24:28+03:00
Общество

Карма будущего в действии

В последние месяцы весь мир словно стал съемочной площадкой какого-то триллера. Просыпаешься утром, смотришь в окно и думаешь: какой-то странный сон приснился, наконец-то наступило утро!
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Писатель, философ, создатель авторской методики работы со временем Евдокия Дмитриевна ЛучезарноваПисатель, философ, создатель авторской методики работы со временем Евдокия Дмитриевна Лучезарнова
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Потом включаешь новости и понимаешь, утро то наступило, а сон не закончился! Границы перекрыли, гречку в магазины завозить не успевают, дети в школу не пойдут, а диктор в телевизоре практически сообщает вести с фронта. Всем настоятельно рекомендовано закрыться дома и не выходить. Что же всё это означает и к чему нам готовиться? Об этом мы поговорили с писателем и философом, создателем авторской методики работы со временем Евдокией Лучезарновой.

- Евдокия Дмитриевна, так в каком же кино мы сейчас участвуем?

- Можно отнести всё это к концу света. Можно это назвать третьей мировой войной, потому что все стадии военного положения уже включились. Первая стадия – это изоляция, вторая стадия – закрытие границ, третья стадия – пустые полки в магазинах. Что-то начинают судорожно скупать, делать какой-то стратегический запас и так далее. То, что сейчас происходит в мире, я могу описать с точки зрения времени.

Россияне не так давно познакомились с понятием «карма». Мы жили как бы вне этих энергетических циклов, перерождений, смертей. В Советском Союзе у нас не было никаких пророков, никаких богов кроме лидирующей партии. Когда он разрушился, люди были в полном хаосе, они не знали, как себя вести. Тогда я сказала: «Люди, а о чём вы мечтали? Какие мысли вы посылали в ноосферу? Вы не хотели работать - вы хотели отдыхать? Пожалуйста, у вас сейчас нет работы – отдыхайте, сколько хотите!».

И сейчас произошло то же самое - карма будущего опустилась и можно всех с этим поздравить!

- Но карму обычно связывают с прошлыми воплощениями, а откуда же тогда берётся карма будущего?

- В классической теории о карме, реинкарнации, мы привыкли, что обязательно человек должен умереть, а после этого снова воплотиться на этой Земле и получить желаемое. Прелесть настоящего времени в том, что не надо умирать - можно получить желаемое уже здесь и сейчас!

Карма будущего - это все ваши мечты, все ваши желания, всё, что вы хотели и мечтали. И именно это вам сейчас явлено!

Люди в ноосферу посылают огромное количество мыслей и желаний. Дети ноют: «Мы не хотим ходить в школу» – пожалуйста, теперь всё образование дистанционное. «Мы очень мало времени проводим с семьёй» – пожалуйста, всё закрыто, можно наконец-то побыть с семьёй. Вы не хотели ходить на работу – пожалуйста, сейчас очень много работ ликвидировано. И каждый человек сейчас оказался там, где мечтал, он проживает то, что он хотел. Да, он к этому оказался не готов, но что поделаешь?

Где-то границу перекрыли, и человек оказался в другой стране. Я лично наблюдала несколько вариантов. Допустим, выехали из Вьетнама на один день проштамповать визу, а границу Вьетнама закрыли, и люди остались в шортах в другой стране. Из Литвы к нам приехали гости, и их не пустили обратно. Каждый человек сейчас находится там, где он должен находиться, и в этом месте у него появилось время, чтобы разобрать всё, что накопилось. Навести порядок в своих делах и, главное, в своих кладовках. Убрать весь хаос, который накопился за это время.

- Сейчас всё чаще звучит фраза «мир не будет прежним». Как Вы считаете, что изменится?

- Я надеюсь, все иллюзии растают, и человек разумный наконец поймёт, что все его мысли, все его чувства и все понятия должны быть лонгированы. В будущее нужно забрасывать только настоящие желания, чтобы они не превратились в карму будущего.

На самом деле, что происходит. Человек попал в стоп-кадр. Остановись, человек Земли и подумай, то ли ты делаешь! Своё ли место ты занимаешь? Своей ли профессией занимаешься? Куда ты тратишь время жизни, которое тебе даровано? Где ты должен находиться? Насколько тебе это необходимо? И все свои мечты – они реально твои? Или ты у кого-то их забрал, подсмотрел в фильмах? Или кто-то тебе специально их наводнил пропагандой тех или иных идей?

- Неизвестность и масштаб происходящего на многих нагоняют панику. Посоветуйте, как удержаться в этих сложных обстоятельствах.

- Сейчас самое главное - не ополчиться друг против друга. Ничего такого страшного не произошло, просто каждый встал на свою личную траекторию. Каждая страна должна внутри себя выработать самое лучшее, что в ней есть, показать это миру и потом этим лучшим объединяться. Люди наконец-то должны понять, что мы все вместе. И именно это настолько сейчас понятно!

А дальше уже смотрите: пошла паника, истерия или ещё какие-то такие чувства вас захватили – их всегда можно разуплотнить и убрать. Для этого я разработала соответствующую методику. И тогда вам будет хорошо, вы на всё это посмотрите как бы снаружи.

И мне бы хотелось, всем пожелать, чтобы вам хватило энергии не паниковать, не истерить, не терять своё здоровье, а продолжать жить. Дальше всё произойдёт опять как по мановению волшебной палочки: как быстро всё закрылось, так быстро и откроется. Люди снова будут радоваться жизни, и наслаждаться ею!

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