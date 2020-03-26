В Москве создали новый колл-центр по вопросам, связанным с распространением коронавируса

В столице открыли второй колл-центр по обращению граждан по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Он находится в школе № 548 на ЗИЛе. Основная задача - регистрация и выдача больничных листов москвичам, находящимся в режиме самоизоляции. А также оказание социальной помощи москвичам. Как работает новый колл-центр 26 марта, посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Владимир Путин принял решение о недельных каникулах. Чтобы усилить меры, мы ввели ограничения по работе торговых центров, парков культуры и общепита. Все эти меры требуют разъяснений. Огромное количество вопросов: доставка лекарств, доставка топлива на дачи, сейчас вал звонков о работе общепита, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Основная задача - регистрация и выдача больничных листов москвичам, находящимся в режиме самоизоляции.Фото: Алиса ТИТКО

В колл-центрах теперь отвечают на все вопросы и объясняют, а также как оформить больничные листы гражданам, находящимся в режиме самоизоляции. Теперь одновременно перед колл-центром встает еще одна задача - координировать работу по оказанию социальной помощи москвичам. Особенное внимание нужно уделить пожилым и хронически больным москвичам, которые находятся на домашнем режиме самоизоляции.

- Мы обеспечили карантин для тех, кто прибывает из зон заражения, это около 100 тысяч человек и их домочадцы. Затем мы приняли решение о переводе на дистанционное обучение наших школьников - около 1 млн человек и соответственно 150 тысяч работников образования. Мы приняли решение, что москвичи старшего поколения тоже переводятся на "домашний режим", в том числе и те, кто работали, они переходят на дистанционную работу, - напомнил мэр города Сергей Собянин.

Москвичи, позвонив по телефону +7-495-870-45-09, смогут получить социальную и психологическую помощь. На линии работают 10 психологов. Они в первый день работы приняли более 400 звонков от москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции и нуждающихся в психологической помощи.

Екатерина Шапурова, специалист Московской службы психологической помощи населению.Фото: Алиса ТИТКО

- Общение с людьми занимает от пяти минут, а бывает и около 30 минут. Случаи разные. Кого-то пугает обстановка, у кого-то проблемы в семье, спрашивают о том, с кем оставить собаку, как беречь здоровье. В случаях, когда нужна более глубокая работа с психологом, советуем звонить через Skype. Также для всех москвичей в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051, - рассказала Екатерина Шапурова, специалист Московской службы психологической помощи населению.

КОНКРЕТНО

Помощь для старшего поколения 65+, заявки принимают на горячей линии:

- покупка и доставка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости;

- покупка и доставка корма домашним питомцам и выгул собак;

- доставка дров и угля на садовые участки пожилым москвичам, выбравшим режим самоизоляции на даче.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Работа колл-центров по обращению граждан по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции:

- 370 операторов, являющихся сотрудниками центров госуслуг "Мои документы", обеспечивают прием звонков в двух колл-центрах: 100 человек на Ходынском бульваре и 270 человек – на ЗИЛе;

- посменно в режиме 2/2 дежурят операторы. Перед началом работы они проходят обучение в учебном центре – порядка 50-60 человек в день;

- свыше 267 000 звонков приняли с начала работы горячей линии операторы. Доля звонков с целью получения консультации составляет почти 70%. За оформлением больничных листов и справок обратились почти 45 000 жителей;

- в первые двое суток работы горячей линии поступило более 15 тысыч обращении с запросом на оказание различных социальных услуг. Наиболее востребованы услуги по доставке лекарств и продуктов питания. Порядка 62% поступивших заявок уже выполнены.

ВАЖНО

Колл-центр Правительства Москвы по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции (+7-495-870-45-09). Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 21.00.

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