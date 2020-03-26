Из-за коронавируса коммунальные службы Москвы ушли в онлайн
В ближайшую неделю на длинные выходные закрылись большинство столичных компаний, в том числе и некоторые коммунальные службы. До вспышки коронавируса многие из них проводили личный прием жителей по ремонту газовых плит, платежам за электричество, работе управляющих компаний. Но и после выходной недели обычные приемные коммунальщиков не откроются и продолжат работать онлайн. Куда теперь бежать, если нужно разобраться с квитанциями за свет или уборкой подъезда? Рассказываем!
Мосэнергосбыт
По всем вопросам, связанным с электросчетчиками, платежами и передачей данных за свет, льготам, москвичи могут обратиться удаленно любым удобным способом:
- в личном кабинете клиента и мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт»;
- через официальный сайт обращения принимаются в разделе «Вирутальная приемная»;
- с помощью чат бота на сайте и в мессенджере Viber;
- на официальных страницах «Мосэнергосбыт» в соцсетях;
- по электронной почте - info@mosenergosbyt.ru;
- по телефону контактного центра - (499) 550-9-550.
Если нужен личный прием, то консультант встретится с вами только в исключительных случаях и только по предварительной записи по телефону контактного центра (см. выше). В офисах для жителей постоянно работают лишь терминалы самообслуживания - для оплаты, передачи показаний и связи с видеоконсультантом. Но до 5 апреля включительно и они будут закрыты. С 6 апреля они будут работать по сокращенному графику: вторник - четверг - 8.30 - 17.15, пятница - 8.30 - 16.00, суббота - 9.00 - 17.30. Понедельник, воскресенье - выходной.
Клиентские офисы «Бутово», «Новокосино» и «Солнцево» полностью перешли на удаленку и там прием посетителей не проводится.
Мосгаз
Плановые проверки газовых плит в квартирах и оборудования в жилых домах временно приостановлены. График технического обслуживания внутридомовых и внутриквартирных газовых приборов обновят и вывесят на сайте Мосгаза.
Помимо этого, временно не проводится замена газовых коммуникаций в жилых дома по программе капремонта. О возобновлении работ можно будет узнать на сайте программы (https://fond.mos.ru) или подписавшись на уведомления через форму на сайте Мосгаза.
Сотрудники газовой службы выезжают на место только по заявкам жителей. При этом обращения делят на экстренные и плановые. Экстренные выполняют оперативно, а плановые возобновятся после окончания специального режима работы.
Вызвать на дом слесаря для подключения и ремонта газовой техники можно:
- по единому телефону Мосгаза - (495) 660-20-01. Заявки принимаются и обрабатываются в будни и по субботам с 8.00 до 20.00;
- через электронную форму на сайте ведомства.
Внимание! Выезд слесаря - 500 рублей, плюс отдельно нужно оплатить работу и запчасти.
Кроме того, служба «Одно окно» Мосгаза временно приостановила очный прием жителей. Прием и обработку обращений проводят по электронной почте: coo@mos-gaz.ru. С вопросами о присланных письмах можно позвонить по телефону - (495) 660-60-80.
Мосжилинспекция
Плановые обходы жилых домов временно приостановлены. Сотрудники выезжают на место только по заявкам жителей. На личный прием в центральном офисе и в окружных отделениях можно прийти только в случаях крайней необходимости. При этом посетители должны сами соблюдать правила индивидуальной защиты, то есть надеть маску, обрабатывать руки антисептиком. Свои жалобы и обращения москвичи могут отправить в инспекцию любым удобным способом:
- по электронной почте - с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ. Для этого нужно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Или через онлайн-приемную на официальном сайте Мосжилинспекции;
- обычной почтой по адресу: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 19, стр. 1.
Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ)
Большинство инспекторов теперь работают дистанционно. С помощью системы городского видеонаблюдения они следят за уборкой дворов жилых домов и дорог, вывозом мусора. Жалобы на плохую работу коммунальных служб москвичи могут отправлять любым удобным способом:
- через электронную приемную на сайте ОАТИ (https://www.mos.ru/feedback/reception);
- на «горячую линию» - (499) 264-96-81, понедельник - четверг - 8.00 - 17.00, пятница - 8.00 - 15.45. В выходные и праздники обращения принимаются по электронке (см. выше).
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ)
С домашними бытовыми проблемами жители по-прежнему могут обращаться в Единый диспетчерский центр:
- по круглосуточному телефону (495) 539-53-53;
- через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», которое доступно в App Store и Google Play.
Сюда можно написать или позвонить, например, чтобы заменить розетку, справиться с протечкой или подключить новую стиральную машину, оставить заявку и вызвать электрика, сантехника или другого специалиста.
Ремонт на общедомовых сетях, к примеру, на стояках холодной и горячей воды для жильцов бесплатный. А за ремонт самостоятельно установленной жильцами батареи им придется заплатить по официальным расценкам управляющей компании. Тарифы можно узнать заранее на сайте своей управляющей компании в разделе «Платные услуги». Кроме того, можно попросить мастера принести с собой сборник расценок.
Если услуга платная, тогда слесарь или электрик должен выписать квитанцию. Ее можно оплатить в банке, в мастерском участке, диспетчерской или офисе управляющей компании. Некоторые ДЕЗы выдают мастерам терминалы для оплаты банковской картой. Тогда работу можно оплатить на месте. Об этом нужно уточнить перед вызовом специалиста.
ИСТОЧНИК KP.RU