Из-за коронавируса коммунальные службы Москвы ушли в онлайн

В ближайшую неделю на длинные выходные закрылись большинство столичных компаний, в том числе и некоторые коммунальные службы. До вспышки коронавируса многие из них проводили личный прием жителей по ремонту газовых плит, платежам за электричество, работе управляющих компаний. Но и после выходной недели обычные приемные коммунальщиков не откроются и продолжат работать онлайн. Куда теперь бежать, если нужно разобраться с квитанциями за свет или уборкой подъезда? Рассказываем!

Мосэнергосбыт

По всем вопросам, связанным с электросчетчиками, платежами и передачей данных за свет, льготам, москвичи могут обратиться удаленно любым удобным способом:

- в личном кабинете клиента и мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт»;

- через официальный сайт обращения принимаются в разделе «Вирутальная приемная»;

- с помощью чат бота на сайте и в мессенджере Viber;

- на официальных страницах «Мосэнергосбыт» в соцсетях;

- по электронной почте - info@mosenergosbyt.ru;

- по телефону контактного центра - (499) 550-9-550.

Если нужен личный прием, то консультант встретится с вами только в исключительных случаях и только по предварительной записи по телефону контактного центра (см. выше). В офисах для жителей постоянно работают лишь терминалы самообслуживания - для оплаты, передачи показаний и связи с видеоконсультантом. Но до 5 апреля включительно и они будут закрыты. С 6 апреля они будут работать по сокращенному графику: вторник - четверг - 8.30 - 17.15, пятница - 8.30 - 16.00, суббота - 9.00 - 17.30. Понедельник, воскресенье - выходной.

Клиентские офисы «Бутово», «Новокосино» и «Солнцево» полностью перешли на удаленку и там прием посетителей не проводится.

Мосгаз

Плановые проверки газовых плит в квартирах и оборудования в жилых домах временно приостановлены. График технического обслуживания внутридомовых и внутриквартирных газовых приборов обновят и вывесят на сайте Мосгаза.

Помимо этого, временно не проводится замена газовых коммуникаций в жилых дома по программе капремонта. О возобновлении работ можно будет узнать на сайте программы (https://fond.mos.ru) или подписавшись на уведомления через форму на сайте Мосгаза.

Сотрудники газовой службы выезжают на место только по заявкам жителей. При этом обращения делят на экстренные и плановые. Экстренные выполняют оперативно, а плановые возобновятся после окончания специального режима работы.

Вызвать на дом слесаря для подключения и ремонта газовой техники можно:

- по единому телефону Мосгаза - (495) 660-20-01. Заявки принимаются и обрабатываются в будни и по субботам с 8.00 до 20.00;

- через электронную форму на сайте ведомства.

Внимание! Выезд слесаря - 500 рублей, плюс отдельно нужно оплатить работу и запчасти.

Кроме того, служба «Одно окно» Мосгаза временно приостановила очный прием жителей. Прием и обработку обращений проводят по электронной почте: coo@mos-gaz.ru. С вопросами о присланных письмах можно позвонить по телефону - (495) 660-60-80.

Мосжилинспекция

Плановые обходы жилых домов временно приостановлены. Сотрудники выезжают на место только по заявкам жителей. На личный прием в центральном офисе и в окружных отделениях можно прийти только в случаях крайней необходимости. При этом посетители должны сами соблюдать правила индивидуальной защиты, то есть надеть маску, обрабатывать руки антисептиком. Свои жалобы и обращения москвичи могут отправить в инспекцию любым удобным способом:

- по электронной почте - с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ. Для этого нужно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Или через онлайн-приемную на официальном сайте Мосжилинспекции;

- обычной почтой по адресу: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 19, стр. 1.

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ)

Большинство инспекторов теперь работают дистанционно. С помощью системы городского видеонаблюдения они следят за уборкой дворов жилых домов и дорог, вывозом мусора. Жалобы на плохую работу коммунальных служб москвичи могут отправлять любым удобным способом:

- через электронную приемную на сайте ОАТИ (https://www.mos.ru/feedback/reception);

- на «горячую линию» - (499) 264-96-81, понедельник - четверг - 8.00 - 17.00, пятница - 8.00 - 15.45. В выходные и праздники обращения принимаются по электронке (см. выше).

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ)

С домашними бытовыми проблемами жители по-прежнему могут обращаться в Единый диспетчерский центр:

- по круглосуточному телефону (495) 539-53-53;

- через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», которое доступно в App Store и Google Play.

Сюда можно написать или позвонить, например, чтобы заменить розетку, справиться с протечкой или подключить новую стиральную машину, оставить заявку и вызвать электрика, сантехника или другого специалиста.

Ремонт на общедомовых сетях, к примеру, на стояках холодной и горячей воды для жильцов бесплатный. А за ремонт самостоятельно установленной жильцами батареи им придется заплатить по официальным расценкам управляющей компании. Тарифы можно узнать заранее на сайте своей управляющей компании в разделе «Платные услуги». Кроме того, можно попросить мастера принести с собой сборник расценок.

Если услуга платная, тогда слесарь или электрик должен выписать квитанцию. Ее можно оплатить в банке, в мастерском участке, диспетчерской или офисе управляющей компании. Некоторые ДЕЗы выдают мастерам терминалы для оплаты банковской картой. Тогда работу можно оплатить на месте. Об этом нужно уточнить перед вызовом специалиста.