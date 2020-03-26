2020-03-26T18:49:20+03:00
Общество

Делаем больше, используя меньше!

Henkel отмечает 30-летний юбилей своей деятельности в России и открывает в Ногинске новый производственный комплекс Henkel Beauty Care, работающий по принципу экономии природных ресурсов
Марина АНИКЕЕВА
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Фото: пресс-служба HenkelФото: пресс-служба Henkel
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Президент Henkel в России и генеральный менеджер Henkel Beauty Care в России и СНГ Сергей Быковских, заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, старший корпоративный вице-президент, руководитель подразделения Henkel Beauty Care Retail в Европе Антуан Коллетт, директор по производству продукции подразделения Henkel Beauty Care в мире Майкл Керн и директор филиала ООО «Хенкель Рус» в Ногинске Алексей Зубов дружно нажали символическую красную кнопку и запустили конвейеры. И побежали одна за другой знакомые бутылочки, наполняясь не менее известным содержанием...

Может быть, кому-то будет интересно узнать, что 90% косметической продукции компании в потребительском сегменте - все эти наши любимые шампуни, краски, пенки для укладки, лаки для волос, гели для душа, кондиционеры, дезодоранты/антиперсперанты для тела всемирно известных брендов - производится именно здесь, на ногинском заводе. Половина - из российского сырья. Упаковка - тоже на 80% отечественная.

Продукция распространяется по всем регионам России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Европейской частью страны, а также поставляется в страны СНГ.

Светлана Зиникова, менеджер по производству завода, поясняет: "Только что заработали две высокоскоростные фасовочные линии. Одна выпускает бальзамы и шампуни - 150 бутылочек в минуту, вторая - один из компонентов краски для волос (девелопер) - 100 штук в минуту. Режим производства непрерывный - 24/7".

Этот новый цех по производству косметической продукции площадью 7,5 тысяч кв. м - еще один прорыв, который осуществила компания Henkel в России. Он похож на современный выставочный зал. Прекрасное освещение, много технологичной эстетики и наличие дополнительной свободной площади, которая предполагает дальнейший рост и без того немалых мощностей.

В настоящий момент это более 200 млн единиц готовой продукции в год. Однако в ближайшей перспективе с учетом нынешнего расширения (две уже действующие производственные линии и еще одна будет открыта в марте текущего года) предполагается увеличение производственных мощностей в 1,5 раза, то есть на 120 млн единиц продукции в год больше (с 200 млн до 320 млн единиц). С момента приобретения завода в 2013 году его эффективность выросла в 5 раз. Ассортимент продукции тоже станет богаче - на 46 наименований. В новой R&D лаборатории будут разрабатывать новые формулы и тестировать продукцию для подтверждения ее качества и безопасности на протяжении всего срока годности. Как отметил директор филиала ООО «Хенкель Рус» в Ногинске Алексей Зубов, на предприятии задействовано более 220 штатных сотрудников, без которых были бы невозможны сегодняшние победы. По сравнению с 2013 годом работников стало в 1,5 раза больше. И компания планирует создать еще 60 дополнительных рабочих мест.

За вклад в социальное и экономическое развитие Подмосковья заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов от лица всего руководства региона вручил Сергею Быковских медаль "90 лет Московской области".

Фото: пресс-служба Henkel

Фото: пресс-служба Henkel

Собираем бутылочки!

На всех производственных площадках Henkel ведется работа по снижению воздействия на окружающую среду. Главный инженер завода Евгений Ухов объясняет: «Мы руководствуемся принципом «делать больше, используя меньше». Другими словами, мы увеличиваем выпуск продукции, одновременно снижая потребление ресурсов».

Новый завод сертифицирован в соответствии с высокими GMP стандартами и положениями устойчивого развития. Уже сейчас предусмотрено поэтапное сокращение потребления ресурсов: до 30% энергии и воды; отходов - на 45%.

В 2020 году запланировано строительство очистных сооружений промышленных стоков с возможностью рецикла воды до 75%.

В дополнение к сокращению потребления ресурсов, компания приняла обязательства по переходу на переработанную упаковку. Предполагается, что к 2025 году вся используемая в Henkel пластиковая упаковка будет подлежать переработке, повторному использованию или биологическому разложению. За исключением клеев, где остатки продукции могут повлиять на пригодность упаковки для переработки. Уже сейчас четверть ПЭТ-упаковки продукции Syoss составляет переработанный пластик. Параллельно ведется работа по внедрению части переработанного материала в ПЭТ-упаковку и таких продуктов, как Fa, Gliss Kur, Schauma. В 2020 году будут запущены продукты с упаковкой из 100% ПЭТ. А через 5 лет, к 2025 году, Henkel намерена также увеличить долю переработанного пластика в упаковке своих потребительских товаров в Европе до 35%.

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