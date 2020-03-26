2020-03-26T20:10:34+03:00
Общество

Росгвардия объяснила передвижение войск в столичном регионе

Ведомство прокомментировало кадры, которые появились в соцсетях
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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На кадрах, которые появились в соцсетях, и распространяются по пабликам - десятки автобусов с символикой Росгвардии, а еще бронетехника и военнослужащие в камуфляже.

- Едут блокировать Москву, сейчас все оцепят и начнут загонять по квартирам, пора валить, потом уже не выпустят, - пишут в комментариях.

Солнечная погода и очередные слухи о комендантском часе спровоцировали в четверг небольшой отток москвичей на дачи. Многие выезжали вместе с холодильниками, телевизорами и запасами провизии на пару месяцев.

Но к вечеру в Росгвардии все эти домыслы официально опровергли.

- Передвижение ведомственных автобусов в Москве является обычной плановой дислокацией, поводов для беспокойства нет, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.

"Нет никаких поводов для беспокойства, это обычная плановая дислокация", - отметил представитель Росгвардии.

"КП" удалось также выяснить, что частичная переброска войск действительно имела место. Оказывается, бойцы Росгвардии возвращались в подразделения с места..

ИСТОЧНИК KP.RU

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