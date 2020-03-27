Сергей Собянин: «Семь нерабочих дней - это не каникулы»

Кажется, последние новости должны окончательно отрезвить даже самых бесшабашных граждан. В Москве уже более 500 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Скончались две пожилые женщины, у которых COVID-19 очень быстро развился в пневмонию. Речь вовсе не о том, что надо впадать в панику. Вовсе нет. Наступило время трезво оценивать текущую ситуацию. Чтобы приостановить распространение инфекции, нужно свести к минимуму контакты горожан. То есть временно закрыть места массового скопления людей.

Если пустить все на самотек, уже через несколько дней может сложиться ситуация, с которой сложно будет справиться самой, казалось бы, мощной системе здравоохранения. Печальный опыт некоторых европейских стран тому примером.

Поэтому в Москве приняли решение принять довольно жесткие, но необходимые меры и ограничения.

Нашего человека нужно знать! Неделю, объявленную президентом страны нерабочей из-за сложной эпидемиологической обстановки, многие уже воспринимают как каникулы - время, когда можно пошататься по городу, встречаться с друзьями, а то и вовсе уехать навещать родных в соседний город.

Сергей Собянин. Фото: Телеканал ТВЦ.

«Семь нерабочих дней - это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19, - написал на своем официальном сайте Сергей Собянин. - Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность».

Так, например, с 28 марта по 5 апреля в Москве временно не будут принимать посетителей рестораны, кафе и бары. Однако без вкусной еды жители столицы вовсе не останутся! В обычном режиме будут работать и службы доставки, и предприятия, которые готовят еду на вынос.

На нерабочую неделю закроют и крупнейшие парки столицы - ВДНХ, парк имени Горького, «Царицыно», «Коломенское», «Зарядье», «Сокольники», «Кусково». Погода в эти длинные выходные, как обещают синоптики, будет ясная. Москвичи, естественно, по привычке пойдут гулять по популярным паркам. И опять получатся те самые «места массового скопления граждан».

Также с 28 марта в Москве приостановят свою работу все непродовольственные магазины. Это тоже связано с риском, что тысячи людей отправятся на шопинг по торговым центрам. При этом, опять же, доставка любых непродовольственных товаров работает, как всегда.

Готовая еда, к которой москвичи привыкли на работе, будет доставляться бесперебойно в эти дни и домой.Фото: РИА "Новости"

А еще временно будут закрыты парикмахерские и cпа-салоны.

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов», - обратился мэр Москвы к представителям всех конфессий. Очевидно, что такие меры продиктованы заботой прежде всего о самих людях.

«Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека, - написал Сергей Собянин. - Но - поверьте - они абсолютно необходимы, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших».