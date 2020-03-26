Через неделю власти Москвы решат, нужно ли продлевать нерабочие дни

Напомним, 25 марта Владимир Путин подписал указ о том, что с 30 марта по 3 апреля в России будет нерабочая неделя - эта мера должна приостановить темпы распространения коронавирусной инфекции в разных регионах. В свою очередь московские власти, чтобы удержать жителей в домах, приняли решение с 28 марта временно приостановить работу ресторанов, баров, непродовольственных магазинов и самых крупных парков.

За последние сутки в Москва зафиксированы 136 новых зараженных COVID-2019, а общее число пациентов с подтверждённым диагнозом достигло 546.

Журналисты канала «Россия 24» задали вопрос о возможном продлении нерабочих дней заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Сейчас все решения приняты на одну неделю, - рассказала Ракова в эфире канала. - В конце следующей недели, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры».

Напомним, вчера в Москве были зафиксированы первые две смерти от коронавируса - скончалась две пожилые женщины, одной из которой было 88 лет, второй - 73 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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