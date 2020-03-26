2020-03-26T22:12:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Через неделю власти Москвы решат, нужно ли продлевать нерабочие дни

Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова
Семен ЕЛЕНИН
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Проверка медиками температуры тела.Проверка медиками температуры тела.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Напомним, 25 марта Владимир Путин подписал указ о том, что с 30 марта по 3 апреля в России будет нерабочая неделя - эта мера должна приостановить темпы распространения коронавирусной инфекции в разных регионах. В свою очередь московские власти, чтобы удержать жителей в домах, приняли решение с 28 марта временно приостановить работу ресторанов, баров, непродовольственных магазинов и самых крупных парков.

За последние сутки в Москва зафиксированы 136 новых зараженных COVID-2019, а общее число пациентов с подтверждённым диагнозом достигло 546.

Журналисты канала «Россия 24» задали вопрос о возможном продлении нерабочих дней заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Сейчас все решения приняты на одну неделю, - рассказала Ракова в эфире канала. - В конце следующей недели, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры».

Напомним, вчера в Москве были зафиксированы первые две смерти от коронавируса - скончалась две пожилые женщины, одной из которой было 88 лет, второй - 73 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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