"Самоизоляция на даче": в Москве ожидаются пятничные пробки в 9 баллов

К так называемым дачным пробкам, которые традиционно случаются в Москве в пятницу, все давно привыкли. Последний рабочий день этой недели не станет исключением. 27 марта прогнозируют пробки в 9 баллов.

По прогнозам столичного Центра организации дорожного движения, заторы будут по направлению в область.

Напомним, президент РФ подписал указ, которым объявил даты с 30 марта по 5 апреля включительно нерабочими днями.

- Предполагается, что жители отправятся за город, где смогут побыть в условиях самоизоляции.

- Завтра, 27 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как вероятнее всего, многие жители поедут на дачи. К тому же, в эти выходные синоптики обещают теплую солнечную погоду, - сообщили "Комсомольской правде " в пресс-службе ЦОДД.

По прогнозам, вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера.

- Мы просим водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, - обратились к москвичам в ЦОДД.

Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

Напомним, ранее стало известно, что парковка в Москве на время нерабочей недели останется платной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Через неделю власти Москвы решат, нужно ли продлевать ли нерабочие дни

Напомним, 25 марта Владимир Путин подписал указ о том, что с 30 марта по 3 апреля в России будет нерабочая неделя - эта мера должна приостановить темпы распространения коронавирусной инфекции в разных регионах. В свою очередь московские власти, чтобы удержать жителей в домах, приняли решение с 28 марта временно приостановить работу ресторанов, баров, непродовольственных магазинов и самых крупных парков (подробности)