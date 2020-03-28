В Москве дезинфицируют подъезды, где жили заболевшие коронавирусом

Пока в Москве объявлена нерабочая неделя, на дорогах и тротуарах мало людей, улицы столицы помоют с шампунем. Так коммунальщики намерены удалить с асфальта пятна мазута и машинного масла, следы шин. Обычной водой дефекты не смыть. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К работе техника преступит в субботу, 28 марта. В местах, куда не сможет проехать машина, обработку выполнят вручную. Генеральной уборке располагает и ясная погода. Очень важно, чтобы была устойчивая плюсовая температура.

На протяжении весны в Москве проведут четыре таких уборки. Следующие масштабные «помывки» запланированы на осень. Специалисты утверждают, что дорожный шампунь безопасен: в нем нет щелочей и кислот, которые могли бы навредить людям или почве.

Кроме привычной мойки, будет проведена и дезинфекция. Мера призвана предупредить распространение коронавируса. Коммунальщики обработают не только тротуары и проезжую часть, но также парковки, межквартальные проезды и дворы. Для обработки используют средства, рекомендованные Роспотребнадзором.

Кстати, в Москве уже дезинфицируют подземные пешеходные переходы и надземные путепроводы.

— Специалисты ЖКХ дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине. В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, ящики для почты, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка, — добавил заммэра Петр Бирюков.

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