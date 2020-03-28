Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: на площадке начался монтаж операционного корпуса

В инфекционном центре в поселении Вороновское в Новой Москве началось строительство операционного блока.

«Сейчас идёт монтаж корпусов по всем блокам, - сообщил сегодня, 28 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Это лечебный блок А, реанимационный блок Б, выполняются работы по возведению общежитий для медицинского персонала. Также монтируются склады для хранения медицинского оборудования. Сегодня приступаем к монтажу металлических конструкций операционного блока».

Сейчас идёт монтаж корпусов по всем блокамФото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам, строители также заняты работами за пределами строительной площадки, а также монтажом вентиляционного оборудования.

«Думаю, что монтаж основных блоков мы завершим к концу недели, после чего приступим к наладке технологического оборудования. Всего здесь работает 7 тысяч человек - 5 тысяч днем и 2 тысячи ночью», - добавил Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что после завершения монтажных работ количество тяжелой техники будет уменьшаться. «Останется техника для работ по благоустройству, прокладке инженерных коммуникаций, а также для подготовки парковочного пространства», - сказал заместитель мэра.

Напомним, на этой неделе новую больницу уже подключили к газу и воде. Сейчас продолжается строительство котельной, двух локальных очистных сооружений с обеззараживанием поверхностного стока, водозаборного узла и двух канализационно-насосных станций, а также электросетей.

Первых больных коронавирусом инфекционный центр в Новой Москве готовится принять ориентировочно через три недели.

Всего здесь работает 7 тысяч человек - 5 тысяч днем и 2 тысячи ночьюФото: Михаил ФРОЛОВ

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 223 койки реанимации. При необходимости - расширение до 656 коек и трансформация каждой койки под реанимационную.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения. В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

Всего - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.

Идут отделочные работы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 13 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 5 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 1,2 тысячи единиц техники;

- корпуса соберут из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей;

- проложат 26 км постоянных и временных дорог, 5 км внешнего ограждения, а также порядка 70 км инженерных сетей;

- построят водозаборную станцию, 2 водозаборных узла, газопроводы длиной более 11 км;

- воду в будущую больницу подадут из подземных ключей;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

Вид на строительство с квадрокоптераФото: Михаил ФРОЛОВ

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